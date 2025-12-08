DOLAR
Elazığ'da Cevizdere Besi Bölgesi Altyapısı Tamamlandı: Bin 250 İstihdam, 4 bin 500 Ton Et

Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi altyapısı tamamlandı; 855 dekar, 61 işletmeyle Bin 250 kişiye istihdam sağlanacak ve yıllık 4 bin 500 ton kırmızı et üretilecek.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:30
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesinde altyapı çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Projede, 855 dekar üretim alanı üzerinde kurulacak 61 modern besi işletmesi ile bölgenin üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Bakan Yumaklı, yatırımın bölge ekonomisi ve tarımsal üretime önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Bakan Yumaklı'nın Açıklaması

Elazığ’a milyon liralık yatırımla kazandıracağımız Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi’nde altyapı çalışmaları tamamlandı. 855 dekar üretim alanında kurulacak 61 modern besi işletmesi, bölgenin üretim gücünü katlayacak. Bin 250 kişiye istihdam, yıllık 4 bin 500 ton kırmızı et üretimi ile Elazığ’ın tarımsal ve ekonomik potansiyeline güçlü bir katkı sağlayacağız. Bereketli olsun.

