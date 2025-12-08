Elazığ'da Cevizdere Besi Bölgesi Altyapısı Tamamlandı: Bin 250 İstihdam, 4 bin 500 Ton Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesinde altyapı çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Projede, 855 dekar üretim alanı üzerinde kurulacak 61 modern besi işletmesi ile bölgenin üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Bakan Yumaklı, yatırımın bölge ekonomisi ve tarımsal üretime önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Bakan Yumaklı'nın Açıklaması

Elazığ’a milyon liralık yatırımla kazandıracağımız Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi’nde altyapı çalışmaları tamamlandı. 855 dekar üretim alanında kurulacak 61 modern besi işletmesi, bölgenin üretim gücünü katlayacak. Bin 250 kişiye istihdam, yıllık 4 bin 500 ton kırmızı et üretimi ile Elazığ’ın tarımsal ve ekonomik potansiyeline güçlü bir katkı sağlayacağız. Bereketli olsun.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, "BİN 250 KİŞİYE İSTİHDAM, YILLIK 4 BİN 500 TON KIRMIZI ET ÜRETİMİ İLE ELAZIĞ'IN TARIMSAL VE EKONOMİK POTANSİYELİNE GÜÇLÜ BİR KATKI SAĞLAYACAĞIZ" DEDİ.