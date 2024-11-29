10. Dünya Helal Zirvesi Üzerine Uzmanlar ile Zenginleşiyor

10. Dünya Helal Zirvesi Üzerine Uzmanlarla Derinlemesine Tartışmalar

10. Dünya Helal Zirvesi, üçüncü gününde Libya Lisansüstü Çalışmalar Akademisi üyesi Abdulatef Ahhmed Nesr gibi ilgi çekici uzmanları ağırlamaya devam ediyor. Uzmanlar, gıda güvenliği ve helal standartları üzerine önemli görüşlerini paylaşıyor.

Gıda İşleme Standartları Üzerine Önemli Vurgular

Nesr, tüketicilerin gıdaların doğru bir şekilde işlendiğini ve yedikleri ürünlerin helal standartlarına uygunluğunun önemine dikkat çekiyor. Tüketici güvenliği için bu noktaların büyük bir öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen zirve, Anadolu Ajansı tarafından destekleniyor ve global helal endüstrisi alanındaki gelişmeleri paylaşma amacı taşıyor.

Zirvede, uluslararası alanda helal sertifikasyon süreçleri, gıda güvenliği standartları ve tüketici eğitimi gibi konular ele alınıyor. Bu tartışmalar, sektördeki en iyi uygulamaların ve yeniliklerin paylaşılmasına olanak sağlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.