10. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı Antalya'da Başladı

10. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı Antalya'da Gerçekleşiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği'nin düzenlediği 10. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı Antalya'nın Kundu Turizm Merkezi'nde başladı. Çalıştayın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye'nin balıkçılık sektöründeki başarılarına dikkat çekti.

Balıkçılıkta Son Veriler

Gizligider, 2022 yılında dünyada su ürünleri üretiminin 185,6 milyon ton olarak kaydedildiğini, bunun 91,2 milyon tonunun avcılık ve 94,4 milyon tonunun yetiştiricilik yoluyla elde edildiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'de yetiştiricilik üretiminin 2020'de avcılık üretimini geçtiğini vurguladı.

Üretim Hedefleri ve Destekler

2023 yılı itibarıyla Türkiye'de su ürünleri yetiştiriciliğinin 1 milyon tona ulaştığını, bunun 556 bin tonunun yetiştiricilik yoluyla elde edildiğini ifade eden Gizligider, bu miktarın toplam üretimin yaklaşık %55'ini oluşturduğunu söyledi. Gizligider, 2024 yılı su ürünleri yetiştiriciliği destekleme ödemesinin 110 milyon lira olarak belirlenmiş olduğunu ve bu ödemenin hesaplara önümüzdeki cuma yapılacağını duyurdu.

İhracat ve Gelecek Hedefleri

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, su ürünleri sektörünün Türkiye’de en hızlı gelişen alanlardan biri olduğunu belirterek, geçen yıl 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini vurguladı. Türkyılmaz, 2028 hedeflerinin 750 bin ton üretim ve 3 milyar dolar ihracat olduğunu açıkladı.

Sektörün Geleceği

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, su ürünleri sektörünün güvenilir gıda arzına, ekonomik kalkınmaya ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunduğunu ifade etti. Çalıştayda sektörün sorunları, çözüm önerileri ve ihracat konuları ele alınacak.

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sermed, sektörün aldığı desteklerle önemli bir noktaya geldiğini dile getirdi. 10. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı, 15 Şubat tarihinde sona erecek.

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği tarafından düzenlenen 10. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı, Antalya'da Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı. Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sermed, çalıştayda konuşma yaptı.

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği tarafından düzenlenen 10. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı, Antalya'da Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı. Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sermed, çalıştayda konuşma yaptı.