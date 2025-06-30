Türkiye-Afrika Günü Etkinliği Başladı: Altyapı ve Enerji İş Birlikleri Güçleniyor

Türkiye-Afrika Günü Etkinliği Başladı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar'ın katılımıyla Türkiye-Afrika Günü etkinliği başladı. Türk Eximbank, Afrika Finans Kurumu (AFC), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından gerçekleştirilen bu etkinlik, "Türkiye-Afrika İş Birliği: Altyapı Gelişimi İçin Ortaklıkların Derinleştirilmesi" temasıyla düzenleniyor.

Hedef: Altyapı Finansman Açığını Kapatmak

Osman Çelik, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji projeleri ve altyapı alanındaki hedeflerini açıkladı. Afrika'ya yatırım yapmanın önemine dikkat çeken Çelik, "Afrika kıtasında altyapı finansmanı açığı halen büyük." dedi. Bu açığın kapatılması için uluslararası finansal mimarideki reformların büyük öneme sahip olduğunu belirten Çelik, ağların güçlendirilmesi ve yenilikçi finansman modellerinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Küresel Ekonomik Risklere Rağmen İlerleme

Çelik, son iki yıl içinde uyguladıkları ekonomik programın sonuçlarına değinerek enflasyonu %40 oranında düşürdüklerini belirtti. "Bütçe açığı azalmakta ve mali disiplin önem kazanmaktadır," diyen Çelik, kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasının öncelik olacağına dikkat çekti.

Enerji İhtiyacı ve İnovasyon

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar ise, Afrika'nın yıllık enerji yatırım ihtiyacının önümüzdeki 10 yılda 70 ila 90 milyar dolara ulaşabileceğini ifade etti. Türk şirketlerinin Afrika'da tamamladığı 20 milyar dolarlık altyapı projeleri, Türkiye-Afrika ilişkilerinin derinleştiğine işaret ediyor.

Karşılıklı Fayda Sağlayan Ortaklıklar

DEİK Başkanı Nail Olpak, Türk iş dünyasının Afrika'daki hedefinin karşılıklı ticareti artırmak olduğunu belirtti. Afrika'nın tarıma elverişli topraklarının %60'ına sahip olduğunu hatırlatan Olpak, bu potansiyelin değerlendirileceğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu-TABEF etkinliğinin bu yıl 16-17 Ekim'de İstanbul'da düzenleneceğini duyurdu.

Türkiye-Afrika Günü etkinliği, Türk Eximbank, Afrika Finans Kurumu (AFC), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde başladı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, etkinlikte konuştu.

Türkiye-Afrika Günü etkinliği, Türk Eximbank, Afrika Finans Kurumu (AFC), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde başladı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, etkinlikte konuştu.