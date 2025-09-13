10. Türksat Model Uydu Yarışması'nda Şampiyonlar Belli Oldu

10. Türksat Model Uydu Yarışması'nda şampiyonlar açıklandı

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlama hedefiyle düzenlenen yarışmanın önemini vurguladı.

Yarışmanın kapsamı ve önemi

TÜRKSAT AŞ ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen 10. Türksat Model Uydu Yarışması, Türkiye'nin uydu ve uzay alanındaki en prestijli öğrenci odaklı mühendislik organizasyonlarından biri olarak Aksaray Hisar Atış Alanı'nda final etabını tamamladı. Atalay, yarışmanın gençlerin uydu ve uzay teknolojilerini öğrenmelerini sağladığını ve mühendislik pratiğini geliştirdiğini belirtti.

Atalay ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" vizyonu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tam bağımsız Türkiye" hedefini hatırlatarak, TÜRKSAT'ın ülkenin teknolojik bağımsızlığına katkı vermeye çalıştığını ifade etti.

Katılım, yenilikler ve ödüller

Yarışma 2016'da yalnızca 3 takımla başlamış; bu yıl ise 429 takım başvurdu. Atalay, 10. yıla özel olarak iki kategori daha ilave edildiğini, bu kapsamdaki deneylerin ve görevlerin gençleri yeni teknolojilerle buluşturduğunu açıkladı.

Atalay'ın verdiği bilgilere göre: Yakın Yörünge kategorisinde elektronik yükler 35 kilometre yüksekliğe çıkarıldı ve yerde kuş uçuşu 50 kilometre mesafeye konumlandırılan yer istasyonlarının model uydu üzerinden kriptolu haberleşmesi sağlandı. Diğer özel kategori TICOSAT görevinde ise 2 ayrı model uydu, 2 kilometre irtifada birbirleriyle ve yer istasyonuyla haberleşti. Organizasyonda toplam 2 milyon 100 bin lira ödül dağıtılıyor.

Kategori sonuçları

Kategori-1: Multi-Spektral Mekanik Filtreleme (Final: 11 Eylül)

Kategori-1 finalinde Düzce Üniversitesi'nden Harezmi DGM birinci oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Merih Space ikinci, Sakarya Üniversitesi'nden Turkish Defenders üçüncü sırayı aldı.

Bu kategoride takımlar, yer istasyonundan gönderilen komutlarla iki farklı mekanik filtre diskini devreye alıp çok bantlı görüntüler elde etti ve görüntüleri anlık olarak yer istasyonuna aktardı. Ayrıca ARAS (Arayüz Alarm Sistemi), SAHA (Sistemler Arası Haberleşme Ağı), yönelim ve duruş simülasyonu, 8 alt sistemin işletilmesi ve verilerin yer istasyonunda görselleştirilmesi gibi toplam 36 ek görevi yerine getirdiler. Model uydular, TÜRKSAT tarafından sağlanan roketlerle 500–700 metre irtifaya fırlatılarak gerçek bir uydunun görevlerini simüle etti.

Kategori-2: TICOSAT (Final: 10 Eylül)

Final değerlendirmesi sonucunda Türk-Alman Üniversitesi öğrencilerinden oluşan TAU-SAT takımı birinciliği elde etti. İkinci olan ekip AzST-K2 (Bakü, Milli Aviasiya Akademiyası), üçüncü olan Gaziantep Üniversitesi Elektrik AR-GE Model Uydu Takımı oldu.

TICOSAT görevi, TÜRKSAT'ın 10. yılına özel tasarlandı ve ulusal ile uluslararası ölçekte ilk kez hayata geçirilen takım uydu konseptiyle gerçekleştirildi. Yarışmacılar 1500-2000 bin metre irtifaya çıkarılan pico uyduları havada birbirleriyle ve yer istasyonlarıyla haberleştirerek telemetri aktarımı ve uydu takım yıldızı konseptlerini uyguladılar.

Kategori-3: Yakın Yörünge Görevi (10-12 Ağustos)

Bu yıl ilk kez düzenlenen Yakın Yörünge Görevi'nde finale kalan takımlar MERGEN, NazarX Team ve AzST-K3 oldu. Yüksek irtifa balonlarıyla uydular 120 bin fit seviyelerine kadar taşındı. Uydular, yaklaşık 3 saat süren görev boyunca çift yönlü haberleşmeyle 50 kilometre uzaklıktaki iki farklı yer istasyonu arasında şifrelenmiş veri paketlerini başarıyla aktardı. Görev sırasında konum, sıcaklık, basınç ve sistem durumu gibi kritik telemetri verileri iletildi ve zorlu yüksek irtifa koşullarında dayanıklılık testleri başarıyla tamamlandı. Görev sonunda MERGEN birinci, AzST-K3 ikinci, NazarX Team üçüncü oldu.

Ödül ve takdim

Bu yıl kategorilerin birincileri 250 bin lira, ikinciler 200 bin lira, üçüncüler ise 150 bin lira ödül alacak. Kazanan takımlar ödüllerini 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacaklar.

TÜRKSAT yetkilileri, yarışmanın genç mühendisleri uydu ve uzay teknolojilerine yönlendirmeye ve bu alandaki yetkinlikleri desteklemeye devam edeceğini belirtti.

