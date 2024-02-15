1069 muhtelif arsa satışa çıkartılıyor! Bu 48 ilde olanlar şansı yakalayacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kapsamında yeni bir muhtelif arsa satışı gerçekleştirilecek. Açık artırma usulüyle satışa çıkartılacak olan 1069 muhtelif arsa 27 Şubat ve 1 Mart 2024 tarihleri arasında alıcısının olacak. Emlak Yönetim işbirliği ile satışa çıkartılacak olan 1069 muhtelif arsa, Emlak Müzayede üzerinden satılacak. 48 farklı ilde satışa çıkartılacak muhtelif arsalar şanslı kişileri bekliyor. İşte toplamda 4 gün sürecek açık arttırmayla, 24 ay vadeli satışa çıkartılacak 48 ile 1.069 muhtelif arsanın detayları…

24 AY VADEYLE MUHTELİF ARSA SAHİBİ OLACAKSINIZ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kapsamında zaman zaman farklı illerde farklı muhtelif arsalar satışa çıkartılıyor. Bu sefer 48 ilde toplamda 1069 muhtelif arsa satışı yapılacağı duyuruldu. 27 Şubat’tan 1 Mart 2024 tarihine kadar sürecek olan açık arttırmayla vatandaşlar 24 ay vadede muhtelif arsa sahibi olacaklar. Açık arttırma saati ise 10:30 olarak belirlendi. Emlak Müzayede üzerinden yapılacak olan muhtelif varsa satışlarına sizlerde teminat ödedikten sonra katılım sağlayabilirsiniz.





PEŞİN ÖDEME YAPANLARA %20 İNDİRİM SAĞLANACAK

Vatandaşlar 1069 muhtelif arsa açık arttırmasına katılıp arsa sahibi olmayı hak kazandıkları takdirde %25 peşin ödemeyle geri kalanını 24 ay vade seçeneği ile ödeyebilecek. Bunun yanı sıra peşin ödeme sağlayacak olan hak sahipleri ise %20 indirim imkanından faydalanabilecek. Emlak Yönetim ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kapsamında satışı yapılacak onların açık arttırmaya sizler de 27 Şubat 2024 tarihinden itibaren katılım sağlayabilirsiniz.