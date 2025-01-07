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KAGİDER, 2025 Vizyonunu Açıkladı: Global Kadın Girişimci Platformu Yayında!

KAGİDER, Türk kadın girişimcilerini desteklemek amacıyla 2025 hedefleri ve global platformunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:18
KAGİDER, 2025 Vizyonunu Açıkladı: Global Kadın Girişimci Platformu Yayında!

KAGİDER, 2025'e Dair Hedeflerini ve Vizyonunu Paylaştı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, düzenlenen basın toplantısında, Türk kadın girişimciler için global bir kadın girişimci platformu kurma sürecinde olduklarını duyurdu. Toplantıda, yurt dışında yaşayan Türk kadın girişimcileri bir araya getirerek güçlü bir network ve tecrübe paylaşım ağı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Bunun yanı sıra, ihracatı artırarak uluslararası yatırımların gelişimine destek olmayı hedeflediklerini ekledi.

KAGİDER'in Proje ve Hedefleri

Bezircioğlu, KAGİDER'in 2024'teki projeleri ve 2025 hedefleri hakkında bilgi vererek, kadın girişimcilerin iş dünyasında yaşadığı zorlukları vurguladı. 2024 yılında Türkiye'de kadın girişimci oranının %17,5’e yükseldiğini, ancak bu oranın hala istenilen seviyede olmadığını ifade etti.

Kasım 2023'te yayımlanan Küresel Girişimcilik İzleme Raporu'na göre, kadın girişimcilerin erkeklere göre iş kurma eğilimlerinin daha yüksek olduğunu belirten Bezircioğlu, Türkiye'de ve globalde daha fazla destekleyici politika ve finansman olanaklarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

2025 için Stratejik Projeler ve Girişimler

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı, 2025'in derneğin vizyonlarını bir adım daha ileri taşıyacak bir dönem olacağını ifade etti. JP Morgan işbirliğiyle hayata geçirecekleri '2000 Kadın Girişimci Akselerasyon' projesini örnek veren Bezircioğlu, bu projenin kadın girişimcilerin işletmelerine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Bezircioğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen kadın girişimci networkü kurma çalışmalarının yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile imzalanan protokolle kadın girişimcilerin finansal okuryazarlıkları üzerine programlar düzenlemekte olduklarını da ifade etti.

Ekonomik Veriler ve Kadın Girişimcilerin Rolü

Bezircioğlu, KAGİDER aracılığıyla 46 farklı sektörde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, kadın girişimcilerin ekonominin %10'unu temsil ettiğini vurguladı.

Finansmana Erişim ve Gelecek Beklentileri

Toplantı sonrasında gelen sorulara yanıt veren Bezircioğlu, kadın girişimcilerin finansmana ulaşması konusunda KAGİDER'in yaptığı çalışmaları anlattı. 2025’in zorlu bir yıl olabileceğini, ancak kadın girişimcilerin bu zorlukları fırsata çevirmekte başarılı olduğunu söyledi.

Toplantıda KAGİDER Başkan Yardımcısı Şila Gök de, kadın girişimcilerin dijitalleşme süreçlerini hızlandırmaları gerektiğine dikkat çekti ve teknoloji eğitim paketlerine başladıklarını duyurdu.

KAGİDER, 2024'te gerçekleştirdiği projelerini ve 2025'e ilişkin hedefleri ile vizyonunu düzenlenen...

KAGİDER, 2024'te gerçekleştirdiği projelerini ve 2025'e ilişkin hedefleri ile vizyonunu düzenlenen basın toplantısıyla paylaştı. Toplantıya, KAGİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güzin İlker (solda), KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu(sol 2), KAGİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şila Gök(sağ 2) ve KAGİDER Genel Sekreteri Yeşim Seviğ (sağda) katıldı.

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