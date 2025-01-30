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İSO Akademi, Stratejik Liderlik Yolculuğu Sertifika Programıyla İlk Mezunlarını Verdi

İSO Akademi, Columbia Business School ile işbirliği yaptığı sertifika programında ilk mezunlarını törenle kutladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:54
İSO Akademi, Stratejik Liderlik Yolculuğu Sertifika Programıyla İlk Mezunlarını Verdi

İSO Akademi, İlk Mezunlarını Törende Kutladı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından kurulan İSO Akademi, Columbia Business School ile ortaklaşa hayata geçirdiği "Stratejik Liderlik Yolculuğu" sertifika programını başarıyla tamamlayan ilk mezunlarını verdi.

Program Detayları ve İçeriği

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, "İnovasyon, Liderlik, Strateji" temaları üzerine kurulu üç farklı sertifika programını içeren yolculuk, 16 Mayıs 2024 tarihinde 15 farklı firmadan 25 katılımcıyla başlamıştı. Sekiz ay süren program, alanında uzman danışmanların katılımıyla gerçekleştirilen 15 webinar oturumu ile desteklendi.

Sertifika Töreni ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

İlk mezunların sertifikaları, İSO Odakule'de düzenlenen bir törenle verildi. Törende konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Akademi'nin sanayinin geleceği için önemli bir yapı taşı olduğunu vurguladı. Bahçıvan, "Columbia Business School ile yapılan işbirliği, küresel sanayi liderleri yetiştirmek adına büyük bir adım oldu. Programın başarısı, sanayi dünyasına genç yetenekleri kazandırmakla kendini gösteriyor," dedi.

Columbia Business School'un Katkıları

Columbia Business School Türkiye temsilcisi Adey Zaghab, İSO ile yapılan işbirliği hakkında, "Bu ortaklık, Türkiye piyasasını daha iyi kavramamıza ve en yüksek kalitede eğitim sağlayabilmemize olanak tanıdı. Gelecek dönemde daha fazla işbirliği yapmayı arzu ediyoruz," şeklinde konuştu.

Eğitim Programlarının Amacı

"Stratejik Liderlik Yolculuğu" sertifika programı, Liderlik, Çığır Açan İnovasyon ve İş İçin Dijital Stratejiler gibi çeşitli alanlarda liderleri geliştirmeye yönelik kapsamlı eğitimler sunuyor. Katılımcılara, sistematik yaratıcı düşünme ve dijital dönüşümü yönetme becerileri kazandırmayı hedefliyor.

İSO Akademi, gelecekte de uluslararası üniversitelerle işbirliği yaparak sanayicilere yeni eğitim fırsatları sunmaya devam edecek.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından kurulan İSO Akademi, Columbia Business School ile işbirliği...

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından kurulan İSO Akademi, Columbia Business School ile işbirliği kapsamında hayata geçirdiği "Stratejik Liderlik Yolculuğu" sertifika programında ilk mezunlarını verdi.

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