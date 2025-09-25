AB'den SAP'a Rekabet Soruşturması: Kurumsal Kaynak Planlaması Destek Hizmetleri İnceleniyor

AB Komisyonu, SAP'ın Kurumsal Kaynak Planlaması yazılımının bakım ve destek hizmetlerinde rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini incelemek üzere resmi soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:14
AB, SAP hakkında resmi rekabet soruşturması başlattı

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımının bakım ve destek hizmetleri mercek altında

Avrupa Birliği (AB), Alman şirketi SAP'ın yazılım destek hizmetlerine ilişkin olarak resmi bir rekabet soruşturması başlattığını duyurdu.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, SAP'ın iş yönetimi yazılımının bakım ve destek hizmetlerinde Birlik rekabet kurallarını ihlal edip etmediğinin inceleneceği belirtildi.

İncelemenin odağında, şirketlerin ticari faaliyetlerinin yönetimi için kullanılan ve Kurumsal Kaynak Planlaması olarak adlandırılan yazılımla ilgili bakım ve destek hizmetlerinin Avrupa piyasasında rekabeti bozup bozmadığı yer alıyor.

AB Komisyonu, üye ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerde rekabete aykırı bir durumun olup olmadığını denetleme yetkisine sahip bulunuyor. Soruşturmalar kapsamında rekabete zarar veren uygulamalar tespit edilirse, Komisyon bu uygulamalara son veriyor ve ilgili şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

