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11. NG Sapanca Ultra Maratonu'nda Rekor Katılım

Dünyanın dört bir yanından 1181 sporcu, 11. NG Sapanca Ultra Maratonu'nda doğa ile buluştu.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 17:35
11. NG Sapanca Ultra Maratonu'nda Rekor Katılım

NG Sapanca Ultra Maratonu, 7 farklı ülkeden gelen 1181 sporcunun katılımıyla 11. kez koşuldu. NG Sapanca Otel'in isim sponsorluğunda düzenlenen bu etkileyici etkinlik, doğaya ve sporun önemine dikkat çekti.

Otel tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlik doğa dostu yaklaşımıyla ön plana çıkarken, sporcular farklı parkurlarda fiziksel ve zihinsel dayanıklılıklarını test etme fırsatı buldular.

Maraton, yalnızca doğal zeminli orman yolları ve patikalarda gerçekleştirildi. 6 kilometreden 60 kilometreye kadar uzanan parkurlarda kıyasıya mücadele eden sporcular, zorlu parkurlarda yarışmanın tadını çıkardılar.

Kartepe Zirvesine Uzanan Zorlu Etap

Katılımcılar, yarışmayı 6 km Şirketler Etabı, 13 km Sapanca Doğa Koşusu, 24 km Patika Koşusu, 40 km Orman Koşusu ve 60 km Ultra Koşusu gibi parkurlarda tamamladı. Özellikle 60K parkuru, Kartepe zirvesine uzanarak katılımcılar arasında büyük ilgi uyandırdı.

Özellikle Rusya, Almanya, Hollanda, İran, Ukrayna, Bulgaristan ve Makedonya gibi ülkelerden gelen sporcular, organizasyona renk kattı. Uluslararası katılım, Sapanca'nın spor turizmi potansiyelini ortaya koyarak dikkatleri üzerine çekti.

Sapanca'nın doğal güzelliklerini keşfetme şansı bulan sporcular, doğa ve spor temalı organizasyondan memnuniyet duygularını ifade ettiler. Her yıl haziran ayında düzenlenen bu maratonun 12'ncisi ise 13-14 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Organizasyonun gelecek yılki hedefi ise 2000 sporcuyu ağırlamak.

NG Sapanca Otel'in isim sponsorluğunda düzenlenen 11. Uluslararası NG Sapanca Ultra Maratonu, 7...

NG Sapanca Otel'in isim sponsorluğunda düzenlenen 11. Uluslararası NG Sapanca Ultra Maratonu, 7 farklı ülkeden gelen 1181 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

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