11. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul'da Başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdür Vekili Salih Sarı, gerekli şartların sağlanması durumunda Sinop ve Trakya'da yapılacak nükleer santraller için milletlerarası anlaşmaların gelecek yıl sonuna kadar imzalanmasının planlandığını açıkladı. Bu açıklama, Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) işbirliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansı tarafından desteklenen 11. Nükleer Santraller Zirvesi'nin açılışında yapıldı.

Türkiye'nin Enerji Stratejisi

Sarı, Türkiye'nin elektrik talebini karşılamak, dışa bağımlılığı azaltmak ve çevresel taahhütlerini yerine getirmek için dört ana enerji stratejisi uyguladığını vurguladı. Bu strateji yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği, yerli doğal gaz kaynakları ve nükleer enerjiyi kapsamaktadır. "Nükleer enerji bizim için bir seçenek değil, bir mecburiyettir," dedi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi

Sarı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesine de değinerek, 4 bin 800 megavat baz yük kapasitesine sahip olan santralin her dört ünitesinin inşaat çalışmalarının eş zamanlı olarak sürdüğünü belirtti. Hedef, 2028 yılı sonuna kadar Akkuyu NGS'nin dört ünitesinin kademeli olarak elektrik üretmeye başlamasıdır.

Nükleer Enerji Kapasitesinin Artırılması

Sarı, Akkuyu projesinde 300'den fazla Türk firmasının yer aldığını ve kullanılan ekipmanların yüzde 56'sının yerli firmalar tarafından karşılandığı bilgisini verdi. Ayrıca, Türkiye'nin nükleer enerji alanında 2053 yılına kadar 20 gigavat kapasiteli bir hedef belirlediğini ifade etti. Sinop ve Trakya projeleri ile birlikte Türk nükleer sanayisinin uluslararası standartlara ulaşması için önemli çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.

Uluslararası İşbirlikleri ve Gelecek Hedefleri

Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Türkiye'nin yeni santral projeleri için gerekli altyapıya sahip olduğunu ve işbirliği fırsatlarına açık olduklarını belirtti. Türkiye'nin yeni NGS'ler için sunduğu fırsatlar, gelecekte önemli işbirliklerine kapı aralayabilir.

Teknolojik Altyapı ve Yerli Üretim Hedefleri

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin nükleer kapasitesinin artırılmasının yüksek teknolojiye dayalı üretimin önemini vurgulayarak, bölgesel bir teknoloji merkezi olma hedefini dile getirdi. NÜKSAK ile Türk firmalarının uluslararası nükleer standartlara ulaşması adına sağlanan destekler bu hedefin önemli bir parçasıdır.

Nükleer Teknolojinin Geleceği

Nükleer Sanayi Derneği (NSD) Başkanı Alikaan Çiftçi, Türkiye'nin yerli nükleer sanayisini uluslararası platformlarda temsil etme görevine devam edeceğini açıkladı. Küçük Modüler Reaktörler gibi yenilikçi çözümler, Türkiye'nin enerji üretiminde daha etkin bir rol oynamasına olanak tanıyabilir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleriyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) işbirliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 11. Nükleer Santraller Zirvesi'nin (NPPES) açılışı İstanbul'da gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdür Vekili Salih Sarı, zirveye katılarak konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleriyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) işbirliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu 11. Nükleer Santraller Zirvesi'nin (NPPES) açılışı İstanbul'da gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdür Vekili Salih Sarı, zirveye katılarak konuşma yaptı.