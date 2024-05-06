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12 kilogramlık tüplerde büyük indirim! Aygaz İpregaz Milangaz hepsi indirime girecek

Mutfak tüpü kullananlara güzel haber! Fiyatlar düşüyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 10:05
12 kilogramlık tüplerde büyük indirim! Aygaz İpregaz Milangaz hepsi indirime girecek

Milyonlarca tüp kullanan vatandaşın cebini rahatlatacak haber! İndirimler başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUTFAK TÜPLERİNDE İNDİRİM

Mutfak tüpü kullanan vatandaşların yüzünü güldürecek haberler paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde LPG fiyatlarına yapılan 1 TL 64 kuruş indirim sonrasında mutfak tüpü fiyatlarına da indirim uygulanacağı öğrenildi. İddialara göre mutfak tüpü fiyatları 36 TL birden düşecek. Mutfak tüpü fiyatları Ankara ilinde 700 TL'den satışa çıkarken 36 TL düşecek ve 12 kilogram mutfak tüpü 664 TL'den satışa çıkacak. 2 kilogram mutfak tüplerine ise 5-8 TL aralığında indirim uygulanacak. Markalarına göre 12 kilogramlık mutfak tüpü fiyatları şu şekilde;

mutfak tüpünde inidrim

Aygaz 2 kg Mini Piknik Tüpü Fiyatı: 138 TL

Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü Fiyatı: 718 TL

Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü Fiyatı: 718

İpragaz 2 kg Gri Piknik Tüpü Fiyatı: 135 TL

İpragaz 12 kg Ev Tüpü Fiyatı: 700 TL

İpragaz 24 kg Ticari Tüp Fiyatı: 1.400 TL

İpragaz 45 kg Sanayi Tüpü Fiyatı: 2.590 TL

İpragaz 45 kg Propan Tüp Fiyatı 2.810 TL

Bizimgaz 2 kg Gri Piknik Tüpü Fiyatı: 135 TL

Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü Fiyatı: 700 TL

Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp Fiyatı: 1.400 TL

Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü Fiyatı: 2.590 TL

Bizimgaz 45kg Propan Tüp Fiyatı: 2.810 TL

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12 kilogramlık tüplerde büyük indirim! Aygaz İpregaz Milangaz hepsi indirime girecek

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