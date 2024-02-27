15.000 metrekare tarla 183.000 TL’den satışa çıkartıldı! Tarla yatırımı yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat

Uygun fiyata tarla satın alıp yatırım yapmak istiyorsanız ilan.gov.tr üzerinden yeni bir icralık taşınmaz satışı duyuruldu. Kayseri 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 15.330 metrekarelik tarla icradan satışa çıkartıldı. Mahkemeden uygun fiyatla taşınmaz sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kaçırılmayacak fırsat ise Kayseri’den duyuruldu. Kayseri’nin Felahiye mahallesinde 15.330 metrekare tarla sahibi olmak istiyorsanız kaçmaz fırsata göz atmalısınız!

TARLANIN MUHAMMEN BEDELİ 183.964 TL OLARAK BELİRLENDİ

Kayseri 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından icradan satışa çıkartılmış olan Kayseri Felahiye’deki 15.330 metrekarelik tarlanın muhammen bedeli de belli oldu. Mahkeme söz konusu olan bu taşınmaz için 183.964 TL muhammen bedelli temin edeceğini duyurdu. Söz konusu olan bu taşınmaz için %10 KDV ödemesi de söz konusu olacak.





9 EYLÜL'DE AÇIK ARTTIRMA BAŞLIYOR

Kayseri Felahiye’de icradan satışa çıkartılacak olan tarla için birinci açık attırma ve ikinci açık artırma başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Birinci açık arttırma başlangıç tarihi 9 Eylül 2024 saat 13:30 olarak duyuruldu. Arttırmanın bitiş tarih ise 16 Eylül 2024 saat 13:30 olarak duyuruldu. İkinci artırma için başlangıç tarihi 9 Ekim 2024 saat 13:30 şeklinde paylaşıldı. Taşınmaz için son açık arttırma 16 Ekim 2024 saat 13:30’da sona erecek.