Bist 100
9.179,48 1%
DOLAR
31,15 0,14%
EURO
33,79 -0,03%
ALTIN
2.027,16 0,26%

15.000 metrekare tarla 183.000 TL’den satışa çıkartıldı! Tarla yatırımı yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat

Tarla sahibi olmak ve yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat ilan.gov.tr üzerinden paylaşıldı. Kayseri 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından mahkemeden satılık 15.330 metrekare tarla satışa çıkartıldı. İşte 183.000 TL’den satışa çıkartılan tarlanın detayları…

Yayın Tarihi: 27.02.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 16:49
15.000 metrekare tarla 183.000 TL’den satışa çıkartıldı! Tarla yatırımı yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat

Uygun fiyata tarla satın alıp yatırım yapmak istiyorsanız ilan.gov.tr üzerinden yeni bir icralık taşınmaz satışı duyuruldu. Kayseri 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından 15.330 metrekarelik tarla icradan satışa çıkartıldı. Mahkemeden uygun fiyatla taşınmaz sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kaçırılmayacak fırsat ise Kayseri’den duyuruldu. Kayseri’nin Felahiye mahallesinde 15.330 metrekare tarla sahibi olmak istiyorsanız kaçmaz fırsata göz atmalısınız!  

TARLANIN MUHAMMEN BEDELİ 183.964 TL OLARAK BELİRLENDİ

Kayseri 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından icradan satışa çıkartılmış olan Kayseri Felahiye’deki 15.330 metrekarelik tarlanın muhammen bedeli de belli oldu. Mahkeme söz konusu olan bu taşınmaz için 183.964 TL muhammen bedelli temin edeceğini duyurdu. Söz konusu olan bu taşınmaz için %10 KDV ödemesi de söz konusu olacak.

15.000 metrekare tarla 183.000 TL’den satışa çıkartıldı! Tarla yatırımı yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat

9 EYLÜL'DE AÇIK ARTTIRMA BAŞLIYOR

Kayseri Felahiye’de icradan satışa çıkartılacak olan tarla için birinci açık attırma ve ikinci açık artırma başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Birinci açık arttırma başlangıç tarihi 9 Eylül 2024 saat 13:30 olarak duyuruldu. Arttırmanın bitiş tarih ise 16 Eylül 2024 saat 13:30 olarak duyuruldu. İkinci artırma için başlangıç tarihi 9 Ekim 2024 saat 13:30 şeklinde paylaşıldı. Taşınmaz için son açık arttırma 16 Ekim 2024 saat 13:30’da sona erecek.

İLGİLİ HABERLER

Evdeki karıncalara doğal çözüm! Bu malzemeleri kullanın, karıncalardan eser kalmayacak!

Evdeki karıncalara doğal çözüm! Bu malzemeleri kullanın, karıncalardan eser kalmayacak!

O bankada hesabı olanlar yaşadı! Bundan sonra ücretsiz, hiç para ödemeyecekler

O bankada hesabı olanlar yaşadı! Bundan sonra ücretsiz, hiç para ödemeyecekler

Tarım Bakanlığı 1500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı! Asil ve yedek aday listesi

Tarım Bakanlığı 1500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı! Asil ve yedek aday listesi

Çalışanlar dikkat! O tarihte asgari ücrete zam yapılacak

Çalışanlar dikkat! O tarihte asgari ücrete zam yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sürücülere oh çektiren indirim müjdesi verildi! Benzin, motoin, LPG'de tarife değişti
2
Herkes Ayçiçek yağını indirimli almak için sıraya girdi! En düşük fiyattan satışa çıkartıldı
3
Kalabalık aileler bayılacak! Opel'in o modelinde fıstık gibi kampanya duyuruldu
4
SGK bir bir tespit ediyor! e-Devlet'ten kontrol edin: Emekli maaşınız şak diye kesilebilir
5
Müstakil ev 589 bin TL'ye satışta! Devlet elini taşın altına koydu: Yetişen alıyor
6
15.000 metrekare tarla 183.000 TL’den satışa çıkartıldı! Tarla yatırımı yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat
7
Arabası olan herkesi kapsıyor! Bugün açıklandı: Artık o ücreti ödemeyeceksiniz

Mart ayı İş Bankası 32.050 TL promosyonu ile savaşı adeta kazandı!

İş Bankası’ndan 2024 Yılında Yüksek Maaşlı Personel Alımı! En Az Lise Mezunu Olmak Yeterli!

Gram altını ucuza alanlar dikkat! İslam Memiş gününüzü kabusa çevirecek!

Çalışanlar dikkat! O tarihte asgari ücrete zam yapılacak

Yatırımlık tarım arazisi mahkemeden satışta! 231.000 TL’ye arazi satın alacaksınız

Mangalda yiyormuş hissi verecek! Köfte yaparken bu püf noktasını uygulayın

Tarım Bakanlığı 1500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı! Asil ve yedek aday listesi

Evdeki karıncalara doğal çözüm! Bu malzemeleri kullanın, karıncalardan eser kalmayacak!

O bankada hesabı olanlar yaşadı! Bundan sonra ücretsiz, hiç para ödemeyecekler

Becerilerinizi test edin: Sahte pasaportu 8 saniyede bulanların IQ'su en az 140 çıkıyor! Şimdi kendini test et

15.000 metrekare tarla 183.000 TL’den satışa çıkartıldı! Tarla yatırımı yapmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsat

BYD, elektrikli araç sektöründe çığır açtı! 436 bin TL’ye Renault 5 E-Tech Electric, Han, Seal ve Dolphin modellerine rakip SUV Satışta