15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı Tamamlandı

BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, elektronik haberleşme ve posta sektörlerinin yeni dönemde siber güvenlikten dijital kimliğe kadar uzanan geniş teknolojik dönüşümün merkezinde yer aldığını duyurdu.

Konferans, BTK'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve 22 farklı ülkeden 250'yi aşkın katılımcı ağırlandı. Konferans sonunda konuşan Karagözoğlu, önemli bir organizasyonu başarılı bir şekilde tamamladıkları için gururlu olduklarını belirtti.

Karagözoğlu, BTK'nın 25. yılını kutladıklarını ve teknolojinin hızla değiştiği bir ortamda bu süre zarfında sektöre yön vermenin zorluğuna dikkat çekti. “Teknoloji hızla değişirken, bu çabanın kıymeti artıyor” dedi.

Konferans süresince yapılan panellerde güçlü ortak paydalar oluştuğunu belirten Karagözoğlu, "Haberleşme ve posta sektörleri, dijitalleşmenin merkezinde yer alıyor. Bu dönüşümü nasıl değerlendirebileceğimizi tartıştık" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, teknolojiyi ve bu teknolojiyi yönetecek ilkeleri, standartları ile düzenleyici çerçeveyi kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkânı sundu. Karagözoğlu, ülkeler arasındaki işbirliğinin önemine değinerek, artık tek başına hareket etme döneminin geride kaldığını vurguladı.

Ayrıca, BTK ile Romanya düzenleyici idaresi ANCOM arasında imzalanan Mutabakat Zaptı hakkında da bilgi vererek, konferansta ortaya konulan fikirlerin dijital geleceği şekillendirecek somut adımlara dönüşmesini temenni etti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen "15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı" Başkan Karagözoğlu'nun konuşmasıyla sona erdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen "15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı" Başkan Karagözoğlu'nun konuşmasıyla sona erdi.