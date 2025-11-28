Şanlıurfalı Kadınlar SEECO Projesiyle Tarımsal Üretime Katılıyor

Şanlıurfalı kadınlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dünya Bankası ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen SEECO Projesi kapsamında tarımsal üretime katılarak ekonomik hayata dahil oluyor.

Projenin Kapsamı ve Amaçları

"Tarımsal Üretim Yolu ile Kadınların Ekonomik Hayata Katılımını Artırmaya Yönelik Geçim Kaynağı Tesisi Projesi", Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Karacadağ Kalkınma Ajansı’na yaptığı başvuru sonucunda destek almaya hak kazandı. Proje, Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan Alt Hibe Sözleşmesi kapsamında yürütülüyor.

Destek ve Finansman

Proje bütçesi 130 bin Euro olup, Dünya Bankası Destekli yüzde 100 hibe ile sağlandı. Proje kapsamında ihtiyaç duyulan tüm makine ve ekipmanlar Dünya Bankası kaynaklı yüzde 100 hibe ile temin edildi.

Sahaya Yansıyacak Yatırımlar

Bu yatırımlar arasında; Tohum Eleme ve Paketleme Tesisi, İsot Üretim Tesisi, Torf Karıştırma ve Doldurma Makinesi, kadınlara yönelik prefabrik sosyal alan ve proje kapsamında çalışan kadınların çocukları için oyun grubu bulunuyor.

Yerel Etki ve Hedeflenen Sonuçlar

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Halil Hatipoğlu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Büyükşehir Belediyemize hibe yoluyla kazandırdığımız proje ile kadınların tarımsal üretime katılımını artırmayı hedeflediklerini ve aynı zamanda Büyükşehir Belediyesinin Tarımsal Hizmetler teknik kapasitesini güçlendirmiş olduk. Bu yatırımlar sayesinde üretim kapasitemiz yükseliyor ve kadın odaklı yerel kalkınma çalışmalarını daha güçlü bir şekilde destekliyoruz"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretim süreçlerinde daha etkin rol almasını sağlayacak projelere destek vermeyi amaçlıyor.

