Marmaris'e 'Aida Stella' kruvaziyeriyle 2 bin 500 yolcu geldi

İtalya bayraklı 'Aida Stella' adlı kruvaziyer, 2 bin 500 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Gemi ve yolcu bilgileri

Antalya Limanı ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren gemi, Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırıldı. 254 metre uzunluğundaki kruvaziyerde, çoğu Alman olmak üzere 2 bin 500 yolcu ve 1200 personel bulunduğu belirtildi.

Turistler hangi yerleri gezdi

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı ve diğer turistik noktaları ziyaret etti.

Yolcuların bir kısmı limanda bekleyen otobüs ve ciplere binerek çevredeki tarihi ve doğal güzelliklere düzenlenen günlük turlara katıldı.

Gemi rotası

'Aida Stella''nın gece demir alarak Mikonos Limanı'na gideceği öğrenildi.

