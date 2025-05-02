15 Yerli Girişim, 'Innogate Always On' ile Almanya'da Pazar Keşfine Çıkıyor

Yerli Teknoloji Girişimleri Almanya'da Pazar Keşfi Yapacak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent öncülüğünde yürütülen 'Innogate Always On Uluslararası Hızlandırma Programı', 15 yerli girişimi Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya getiriyor. Bu program, yerli teknoloji firmalarının global pazarlardaki başarısını sürdürme amacını taşıyor.

Programın Detayları

Programdan yapılan açıklamalara göre, Innogate Always On, yerli teknoloji firmalarına uluslararası bağlantılara erişim ve iş modeli geliştirme fırsatı sunmaktadır. İTÜ ARI Teknokent'in oluşturduğu global kuluçka ağı sayesinde firmalar, Almanya, Hollanda, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa'daki 5 pazarda çevrim içi ve çevrim dışı destek alacak.

Berlindeki Pazar Keşfi

Programın bu yılki ilk fiziksel durağı Almanya olacak. Seçilen 15 teknoloji firması, 5 Mayıs haftasında Berlin'de Ticaret Bakanlığı desteğiyle pazar keşfi gerçekleştirecek. Bu süreçte firmalar, şirket kurulumu, hukuksal süreçler, growth-satış eğitimleri ve bire bir satış işbirliği görüşmeleri gibi konuları keşfetme imkânı bulacak.

Başarı Hikayeleri ve Etkiler

2014 yılından bu yana başarıyla yürütülen program, şimdiye dek 15 kez ABD'de ve 3 kez İngiltere'de gerçekleştirilmiştir. Programa katılan teknoloji firmaları, globalde 4 kat, ABD pazarında ise 14 kat ihracat artışı elde etmiştir.

Geçtiğimiz yıl yenilenen yapısıyla kapsamını genişleten programa başvuran 400'den fazla firmadan 170’i değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak, mevcut durumları ve hedefleri doğrultusunda 5 farklı pazarda 900'den fazla global görüşme gerçekleştirmiştir.

Programın ilk fiziksel etkinliği, 15 teknoloji girişiminin katıldığı Big Bang Londra Demo Day oldu. Girişimciler, 40 milyon poundluk yatırım arayışıyla 60'tan fazla global yatırımcının karşısına çıktılar.

Yerli teknoloji firmalarının başarısını global pazarlarda sürdürmesini sağlamak amacıyla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent öncülüğünde yürütülen "Innogate Always On Uluslararası Hızlandırma Programı" kapsamında seçilen 15 girişim, Türkiye'de katıldıkları pazara hazırlık eğitiminin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'de olacak.