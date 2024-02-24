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150 Bin TL’den dükkân satışa çıkartıldı! Herkes bu dükkânı almak için saatini ayarladı

Dükkân sahibi olmak isteyenler bu fırsata vakit kaybetmeden dahil olacak. Sadece 150 Bin TL fiyatla dükkân satışa çıkartıldı. Belirtilen muhammen bedelli birikmişi olan vatandaşlar bu fırsatı kesinlikle kaçırmamalı. İşte Manisa’da satışa çıkartılan dükkânın detayları…

Yayın Tarihi: 24.02.2024 12:50
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 12:50
150 Bin TL’den dükkân satışa çıkartıldı! Herkes bu dükkânı almak için saatini ayarladı

Sudan ucuz fiyata dükkân satın almak isteyen vatandaşlara harika haber Manisa’dan geldi. Manisa Yunusemre ilçesinde satışa çıkartılan 16 metre karelik dükkân uygun fiyatlı muhammen bedeli ile satışa çıkartıldı. İlan.gov.tr’den satışa çıkartılan bu dükkân icra borçlarından kaynaklı 18 Mart 2024 tarihinde satışa olacak. İşte Manisa İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satışı yapılacak olan dükkanın detayları…

16 METRE KARE DÜKKAN MANİSA’DA SATIŞA

Hem dükkân sahibi olmak hem de uygun fiyata taşınmaz almak isteyenlere kaçırılmayacak fırsat Manisa İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Manisa İcra Dairesi Müdürlüğü 16 metre kare büyüklüğünde Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki dükkanı satışa çıkardı. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, kaçmaz nitelikte olan bu fırsata; ilan.gov.tr üzerinden ILN01989715 numarasıyla göz atabilir.

150 Bin TL’den dükkân satışa çıkartıldı! Herkes bu dükkânı almak için saatini ayarladı

150 BİN TL’YE DÜKKANINIZ OLACAK

Kıyıda köşede biriktirmiş olduğu 150 Bin TL’si olanlar resmen göbek atacak! 150 Bin TL muhammen bedeliyle 16 metre karelik dükkan satışa çıkartıldı. Manisa’da satışa çıkartılan bu dükkan yeni iş kurmak isteyenler için de kaçmayacak fırsat. İcradan satılık olan dükkan için Manisa İcra Dairesi Müdürlüğü 18 Mart tarihinde birinci satış gününü gerçekleştirecek.

18 MART’TA İLK SATIŞ GÜNÜ BAŞLAYACAK 

Manisa İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından satışı yapılacak 16 metre karelik 150 Bin TL muhammen bedelli dükkan için ilk açık arttırma tarihi 18 Mart 2024 saat 14:21 olarak belirlendi. İlk açık arttırmanın bitiş zamanı ise 25 Mart 2024 saat 14:21 olarak duyuruldu. Satışa söz konusu olan dükkan için ikinci arttırma tarihi de duyuruldu. İkinci açık arttırma tarihi 22 Nisan 2024 saat 14:21 olarak bildirilirken, bitiş tarihi ise 29 Nisan 2024 saat 24:21 olarak paylaşıldı.

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