150 bin TL'sini bankaya koyana 41 bin TL anında gelir şansı!

2024 yılı, bankacılık sektöründe önemli değişimlere sahne oluyor. Bankalar, faiz oranlarını artırarak müşteri çekme yarışına girerken, tasarruf sahipleri için vadeli mevduat hesapları önemli bir yatırım aracı haline geliyor. Bu hesaplardan elde edilecek kazançlar da dikkat çekici boyutlara ulaşıyor.

Örneğin, DenizBank E-Mevduat hesabında 150.000 TL'lik bir mevduat için %57 faiz oranı sunuluyor. Bu durumda, hesap sahipleri 181 gün sonunda 41.014,3 TL kazanç elde ederek toplamda 191.014,3 TL'ye ulaşıyorlar.

Benzer şekilde, Enpara vadeli hesabında %51 faiz oranıyla 150.000 TL'lik mevduat sahipleri 36.697,01 TL kazanç elde ediyorlar ve toplamda 186.697,01 TL'ye ulaşıyorlar.

Yapı Kredi'nin Dönüşüm Hesabı TL adlı hesabında %49,5 faiz oranı sunulurken, bu hesaptan elde edilecek kazanç 35.617,68 TL oluyor ve toplamda 185.617,68 TL'ye ulaşılıyor.





Garanti BBVA'nın E-Vadeli Hesabı %47 faiz oranı sunarken, hesap sahipleri 33.818,81 TL kazanç elde ediyor ve toplamda 183.818,81 TL'ye ulaşıyorlar.

Akbank'ta vadeli hesapla %56 faiz oranı sunulurken, 150.000 TL'lik bir mevduat sahibi 40.294,75 TL kazanç elde ediyor ve toplamda 190.294,75 TL'ye ulaşıyor.

QNB Finansbank'ta ise Çift Sarılı Hesap %38,5 faiz oranıyla 150.000 TL'lik bir mevduat sahibine 27.702,64 TL kazanç sağlıyor ve toplamda 177.702,64 TL'ye ulaşıyor.

Bu hesaplardan elde edilen kazançlar, tasarruf sahipleri için önemli bir gelir kaynağı haline gelirken, bankaların faiz politikaları ve ekonomik durumlar da bu kazançları etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Yatırımcılar için, en uygun mevduat faiz oranını bulmak ve beklenen enflasyon oranını göz önünde bulundurmak önem taşıyor.