17 Bin TL’ye dükkân mı satın alınır demeyin! Herkesin gözü o dükkânda

Uygun fiyatlarla dükkan satın almak isteyenlerin şansı yakalayacağı ilan Akbank gayrimenkul tarafından duyuruldu. Akbank gayrimenkul kapsamında Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Koçhısar mahallesinde 34 metrekare dükkan satışa çıkartıldı. 17 Bin TL teminat bedeliyle satışa çıkartılan bu dükkan için tüm detaylar belli oldu. Başlangıç bedelinden minimum artışa kadar her detayın tek tek paylaşıldığı Akbank’tan satılık gayrimenkul tekliflerini bekliyor.



17.000 TEMİNAT BEDELİNİ ÖDEYEN TEKLİF İLETEBİLECEK

Akbank tarafından satışa çıkartılmış olan Mardin Kızıltepe ilçesindeki 34 metrekare dükkan için 17.000 TL teminat bedeli isteniyor. 17.000 Bin TL teminat bedelini eksiksiz şekilde yatıran vatandaşlar Akbank gayrimenkul satış sayfası üzerinden teklifte bulunabilecekler. Bu şanslı gayrimenkul satışı için ilk teklif bekleniyor. Sizlerde uygun fiyata taşınmaz sahibi olup yatırım yapmak istiyorsanız, satışa çıkartılmış olan bu dükkan kesinlikle kaçmaz nitelikte.





BAŞLANGIÇ BEDELİ 170.000 TL OLARAK BELİRLENDİ

Satışa söz konusu olan 34 metrekare büyüklüğündeki Koçhısar Mahallesi’ndeki dükkan için başlangıç bedeli de belli oldu. Vatandaşlar teminat bedelini yatırdıktan sonra minimum başlangıç bedeli olarak 170.000 TL teklifte bulunmaları durumunda üzerine herhangi bir teklif gelmezse dükkanın sahibi olabilecekler. Şu anda maksimum verilen en yüksek teklif 170.000 TL olarak belirlenmişken, teklif usulü satış için minimum artış miktarı 2.000 TL olarak duyuruldu.