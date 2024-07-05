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18-30 yaş arası gençlere ücretsiz tatil! Tek kuruş para alınmayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 18-30 yaş arası gençlere büyük fırsatlar sunulmaya hazırlanılıyor. Yurt genelinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan yurtlar 10 Temmuz - 27 Ağustos tarihleri ​​arasında gençlere ücretsiz açık olacak.

Yayın Tarihi: 05.07.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 11:48
18-30 yaş arası gençlere ücretsiz tatil! Tek kuruş para alınmayacak

Kampanya detayları ile başvuru koşulları

Seyahatsever kampanyasına katılmak için 18-30 yaş arası gençlerin öğrenci olmasına gerek yok. Konaklama rezervasyonu yaptırmak isteyenlerin tam adlarını ve TC Kimlik Numaralarını belirtmeleri gerekmektedir. Kimlik numaranız ile 444 0 472 (ALO GSB) numaralı telefonu arayarak en az bir gün önceden başvuruda bulunabilirsiniz.

Yurda giren giren gençlerin kimlik fotokopisini yaptırmaları yeterlidir. Kampanya süresince aynı şehirde 5 geceye kadar konaklayabilirsiniz. Bu fırsatın amacı gençlere ülke çapında seyahat etme ve aynı zamanda da yeni yerler keşfetme şansı vermektir. Maddi sıkıntı yaşayan gençlere önemli bir destek şeklinde değerlendiriliyor.

18-30 yaş arası gençlere ücretsiz tatil

Ücretsiz konaklama imkanından faydalanmak isteyen gençler 10 Temmuz'dan itibaren yurda başvuru yapabilecek. Kampanya süresince gençlerin ihtiyaçlarına göre hazırlanan program, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve gençlerden büyük ilgi gördü.

Bu kampanya, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gençlerin sosyal hayata katılımını teşvik etmek ve onlara maddi destek sağlamak amacıyla aldığı önemli tedbirlerden biri. Gençlere yönelik bu ücretsiz konaklama, gençlerin sosyal, kültürel ve ayrıca da akademik yaşamlarını daha etkin bir şekilde sürdürmelerine yardımcı oluyor.

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