Tekirdağ'da 15. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı Açıldı

Tekirdağ'da 15. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı, Süleymanpaşa'daki 122 bin m² alanda 100 firmanın katılımıyla açıldı; fuar 6 Eylül Cumartesi'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 18:50
Tekirdağ'da 15. Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı düzenlenen törenle başladı.

Fuar, Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi'ndeki 122 bin metrekarelik alanda gerçekleştiriliyor. 100 firmanın katıldığı organizasyonda tarım aletleri, zirai ilaç, tohum ve gübre sergileniyor; ayrıca deneme alanlarında ekilmiş ayçiçeği ve mısır gibi tarım ürünleri de tanıtılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, fuarın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi. Aksoy, "Kuraklık, son yıllarda üretimi, çiftçileri kötü etkiliyor. Bizler, üreticileri bilgilendiriyoruz. Tekirdağ'da çiftçilerimiz üretime devam ediyor. İlimizde tohum üretimi yapan, ihraç eden firmalar var. Kurum olarak her zaman üreticilerimizin yanındayız. Onları desteklemeye çalışıyoruz." dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da fuarın çiftçi ve firmaların buluşması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Protokol ve Ziyaret

Açılışın ardından protokol üyeleri ve katılımcılar stantları gezdi. Programa CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay, kurum müdürleri ile çiftçiler katıldı.

Fuar, 6 Eylül Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.

