Telgraf Turizm Growtech Antalya'da Seyahatleri Tek Elden Koordine Ediyor

Telgraf Turizm, ANFAŞ'ta 18-21 Kasım'da düzenlenecek Growtech Antalya katılımcılarının konaklama, transfer ve uçuş süreçlerini dijital sistemle tek elden yönetiyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 15:12
ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 18-21 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Growtech Antalya'nın resmi seyahat acentası olan Telgraf Turizm, dünyanın en büyük tarım fuarlarından biri için yerli ve yabancı katılımcıların tüm seyahat süreçlerini tek elden koordine ediyor.

Fuar dönemlerinde otel doluluklarının zirveye ulaştığı yoğun tempoda Telgraf Turizm, konaklama, transfer ve uçuş planlamalarını eş zamanlı yönetiyor. Antalya, İstanbul ve İzmir gibi büyük fuar şehirlerinde yüzlerce firmanın süreçlerini koordine eden şirket, geliştirdiği dijital takip sistemiyle talepleri anlık olarak işleyebiliyor.

Dijital model baskıyı azaltıyor

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Arslan, son dakika değişimleri, uçuş planlamaları ve otel doluluklarını yönetmek için oluşturdukları dijital modelin süreçleri optimize ettiğini vurguladı: "Fuar dönemleri hem oteller hem firmalar için stresli. Biz bu baskıyı müşterilerimize yansıtmadan, operasyonu içimizde kontrol edilebilir hale getirdik. Growtech gibi uluslararası bir fuarın resmi acentası olmak, başarımızın kanıtı".

