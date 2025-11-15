Bilecik’te 200 gram ekmeğe zam: 12,50 TL’den 15 TL’ye

Bilecik’te 200 gram ekmek 12,50 TL'den 15 TL'ye yükseldi; zam Bilecik TSO ve Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odasına tarafından belirlendi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 23:24
Bilecik TSO ve Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odasına tarafından belirlenen yeni fiyat listesine göre 200 gram ekmeğe 2 lira 50 kuruş zam geldi.

Önceki satış fiyatı 12.50 TL olan 200 gram ekmek, zamla birlikte 15 TL oldu.

Tepkiler ve fırıncıların gerekçesi

Bu zamma vatandaşlar tepki gösterirken fırıncılar artan maliyetleri gerekçe gösterdi.

Fırıncılar şöyle dedi: "Özellikle elektrik, doğal gaz, mazot, işçi giderleri, SSK giderleri son zamanlarda gelen vergiler ve bunlar bizim hep maliyetimiz artıyor. Bundan ötürü gelen zam normaldir".

