Elon Musk'ın xAI'si Grok 3'ü Tanıttı: Yapay Zeka Dünyasında Yeni Bir Dönem

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, yeni sohbet robotu Grok 3'ü tanıttı. Grok 3, beklenen özellikleriyle dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 22:30
Elon Musk'ın xAI'si Grok 3'ü Tanıttı: Yapay Zeka Dünyasında Yeni Bir Dönem

ABD'li milyarder Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, sohbet robotları alanında önemli bir gelişme yaşatarak Grok 3'ü tanıttı. Musk, tanıtımını üç xAI mühendisiyle birlikte gerçekleştirdiği canlı yayında gerçekleştirdi.

Musk, Grok 3'ün önceki versiyonuna göre daha yüksek performans sergilediğini ve xAI ile Grok'un misyonunun evreni anlamak olduğunu belirtti. Yapay zeka sektöründeki rekabetin arttığı bu dönemde, Grok 3'ün sosyal medya platformu X'te yalnızca ücretli üyelik sahibi Premium+ aboneleri için erişime sunulması dikkat çekti.

Grok'un resmi X sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Grok 3 dünyanın en akıllı yapay zekası." ifadesi kullanıldı. Ayrıca başka bir paylaşımda, Grok 3'ün, OpenAI'nin GPT-4o, Alphabet'in Google Gemini, DeepSeek'in V3 ve Anthropic'in Claude gibi rakip modelleri geride bırakma iddiaları da yer aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'nde Musk, Grok 3'ün "çok güçlü muhakeme yeteneklerine sahip" olduğunu ve şimdilik yaptıkları testler sonucunda, piyasada mevcut olan tüm yapay zeka sistemlerinden daha iyi performans gösterdiğini vurguladı.

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