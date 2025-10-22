18'nci Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı BTK'de başladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, 18'nci Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, siber güvenlikte başarının anahtarı olarak nitelikli insan kaynağına vurgu yaptı.

Konferansa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Programın açılışında konuşan Karagözoğlu, BTK Akademi üzerinden yürütülen eğitimlerden ve işbirliklerinden söz ederek, kurumların, üniversitelerin ve diğer paydaşların katkısıyla ihtiyaç duyan herkesin bu programlara erişebildiğini belirtti.

Karagözoğlu, "Bu noktada, Türkiye'nin dijital geleceğini inşa etme vizyonuyla yola çıkan ve 2,5 milyon kullanıcıyı aşmış durumdaki BTK Akademi ile çok sayıda gencimize yapay zeka, kodlama, programlama ve yazılım konularında ücretsiz eğitimler sunuyoruz." diye konuştu.

Gençleri geleceğin dijital dünyasına hazırlama hedefiyle BTK Akademi'nin tamamen ücretsiz ve sertifikalı 10 yeni eğitim programı daha başlattığını söyleyen Karagözoğlu, bu programların içinde özellikle yapay zekanın öne çıktığını vurguladı. "Eğitimlerimizde yapay zekada en güncel gelişmeleri yakından takip ediyor ve Türkiye'nin yapay zeka ekosistemine öncülük etmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karagözoğlu, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının gençlerin azmi, çalışkanlığı ve vizyoner bakış açısıyla mümkün olacağını belirterek, yerli ve milli üretim anlayışını benimsemenin, teknolojide dışa bağımlılığı azaltmanın ve katma değeri yüksek işlere yönelmenin önemine dikkat çekti.

Gençlere yönelik öğütlerini de paylaşan Karagözoğlu, "Bu potansiyelin gerçek anlamda değer üretir hale gelmesi için sürekli bir öğrenme çabası, kararlı bir gelişim arzusu ve disiplinli bir çalışma gerekiyor. Kendinizi daima geliştirin. Yeni teknolojilere açık olun, dünyayı takip edin ama aynı zamanda kendi ülkenizin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyin. Bizler bu anlamlı yolculuğunuzda her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Akademisyenlerimizin bilgi birikimi, sektörümüzün pratik tecrübesi ve kamu kurumlarımızın düzenleyici vizyonu ile bu konferansta çıkacak her fikrin ülkemizin dijital geleceğine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu tür buluşmaların sadece bugün için değil, geleceğimiz için de büyük bir anlam taşıdığına inanıyorum." dedi.

Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alkan ise dijital ve siber saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde siber güvenliğin ulusal güvenlik boyutunu vurgulayarak derneğin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran konferansı, dijital güvenlikte paradigma değişikliklerinin tartışıldığı ve geleceğin siber savunma stratejilerinin şekillendiği bir platform olarak tanımladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ise dijitalleşmenin hızına dikkat çekerek, "Türkiye bugün siber güvenlikte yalnızca tehditlere yanıt veren değil, bilimle, bilinçle ve sorumlulukla bu alana yön veren bir aktör konumunda." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından siber güvenlik çalışmalarına destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara üstün hizmet ödülleri takdim edildi.

