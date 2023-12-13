1999-2008 arası sigortalıları sevindiren haber geldi

EYT üzerinde 3 Mart 2023 tarihiyle beraber yasa çıkartılırken yaş şartı aranmadan erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl çalışma hakkı verildi. 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler yararlanabilecek.

Kadınlar için en az 58, erkekler için ise 60 yaşını doldurma şartına bakılırken 9 Eylül 1999 tarihiyle beraber işe başlayıp emekliliği kaçıranlara özel fırsat sunuldu. EYT mağduriyetlerine karşılık olarak Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun ve Haydar Altınbaş ile İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt tarafından kanun hazırlandı. TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif üzerinden 8 Eylül 1999 öncesinde işe girenler yaş şartlarına son verilirken ve mağduriyet kısmen giderilerek açıklamalar yapıldı.





58-60 yaş ve 7.000 prim günü şartına bakılırken bu durumdakiler için 1999-2008 yılları aralığına kademeli olarak düzenleme yapıldı. Kadınlarda 43, erkeklerde ise 45 yaşından başlayarak her yıl için birer yıl artışla beraber prim günü de 6.250 ile 7.000 arasında farklılık göstermektedir.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinden yararlananlar SGK'ya emeklilik başvurusunda bulunan 100 binden fazla emeklinin başvurularıyla aylar geçsede sonuçlandırılması bekleniyor.