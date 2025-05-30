2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi Başladı

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, "İslami finans sadece bir alternatif değil, dünyanın yaşadığı belirsizlik çağına ciddi bir yanıt" iddiasında bulundu.

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu tarafından düzenlenen ve bu yıl "Etkili Bir Küresel Ekonomi Yolunda İslami Ekonomi Stratejileri" temalı 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi, İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Halkbank Genel Müdürlüğü'nde başladı. Zirve, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye Varlık Fonu (TVF), İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve AlBaraka Grubu işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

Ermut: İFM Yatırım Yapılabilir ve Fonksiyonel Bir Yer

Zirvenin açılışında konuşan Ermut, İFM'nin Türkiye ve İslami finans için finansın merkezi olmasını beklediklerini belirtti. "İFM, yalnızca fiziki bir yapı değil, aynı zamanda İslami finans için de bir merkez" dedi. TVF olarak bu sene yapılan birçok anlaşmaya dikkat çeken Ermut, 150 milyon dolarlık bir murabaha anlaşmasının yanı sıra başka bir İslami bankayla 100 milyon dolarlık bir anlaşma yaptıklarını duyurdu.

İFM'den Global Sukuk Piyasasına Giriş

Ermut, 2024 yılında ilk uluslararası sukuklarını yayınlayacaklarını ve bu sukukun 750 milyon dolarlık hacme sahip olduğunu açıkladı. "İFM olmadan, hukuki yapısı olmadan, güven olmadan bu işler olmaz. Yatırımcıları güven veren bir ortamda tutmalıyız" dedi. Ayrıca, bu ortamın Türkiye'nin güvenilir bir finans sistemi kurma kararlılığını gösterdiğini vurguladı.

İslami Finansın Güçlendirilmesi

Ermut, İslami finansın adil ve dayanıklı bir finansal sistem oluşturma konusunda önemli bir rolü olduğunu düşündüklerini belirtti. İslami finansın istikrar, şeffaflık ve reel ekonomik aktivite üzerine kurulu olduğunu ifade ederek, "Uzun dönem değeri ön plana çıkarıyor, spekülasyonu engelliyor ve finansı reel ekonomi ile birleştiriyor" dedi.

Yeni Yollar Açmak İçin Yoldaız

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu Genel Sekreteri Yousef Hassan Khalawi, mevcut yollarda değil, yeni yollar açmak için yola çıktıklarını ifade etti. İstanbul’da gerçekleştirilen bu zirve ile birlikte, sürdürülebilirlik endeksleri ve yeni projelerin tanıtılacağını duyurdu.

Khalawi, "Hiçbir projeyi tek başımıza gerçekleştiremeyiz, bu nedenle ortaklarımıza teşekkür ediyorum. İstanbul, İslami ekonomi ekosistemine önemli katkılar sağlayacak bir merkez haline gelecek" dedi.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi"nde konuşma yaptı.

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi"nde konuşma yaptı.