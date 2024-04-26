2 Milyon TL’lik eviniz hazır! Anahtarı kapıp rahat rahat ödeme yapacaksınız

Ziraat Bankası'nın ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirme yolundaki büyük adımı, konut piyasasında yankı uyandırdı. Banka tarafından duyurulan ve uzun süredir beklenen 2 milyon TL'lik konut finansman paketi, nihayet onaylanarak birçok kişinin ev sahibi olma umudunu yeşertti.

Merkez Bankası'nın son dönemdeki faiz oranlarındaki yükselişi, vatandaşların kredi yoluyla ev almasını güçleştiren bir etken oldu. Konut fiyatlarının 2 milyon TL'yi geçmesi ve aylık ödemelerin 86.358,71 TL gibi yüksek meblalara ulaşması, birçok insanın ev alma hayalini suya düşürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın izlediği faiz politikası, kredi faizlerinde önemli artışlar getirdi. Bu gelişme, özellikle konut kredisi kullanmayı düşünenler üzerinde büyük bir etki yarattı ve pek çok kişinin ev sahibi olma planlarını olumsuz yönde etkiledi.

Ziraat Bankası'nın yeni başlattığı ortak konut kredisi kampanyası, birlikte ev almak isteyen bireyler için yeni kapılar açıyor. Bankanın açıklamasına göre, bu kampanya ile "birden fazla kişinin vergi beyannamelerini yüksek taksitlerle kolayca ödeme imkanı". Bu finansman modeli, 2 ila 5 kişilik grupların bir araya gelip, kendi evlerine sahip olmalarını kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır.





Ziraat Bankası, Türkiye'nin finansal köklerine derinlemesine bağlı bir kurum olarak, çok sayıda kişinin ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek için ortak konut kredisi seçeneği sunuyor. Bu özel kredi paketi, birden fazla kişinin güçlerini birleştirerek ev almasını mümkün kılarak, aylık ödemeleri 86.358,71 TL'den, beş kişi paylaştığında kişi başı 17.271,74 TL'ye indiriyor. Bu, onay sürecini kolaylaştırmanın ve finansal yükü azaltmanın yanı sıra, aile ve arkadaş grupları arasında popüler bir seçenek haline gelmiştir. Bu kredi paketinin temel özellikleri, avantajları ve dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda detaylandırılmıştır:

Ortak konut kredisi, birden fazla bireyin bir araya gelerek ev alabilmesi için tasarlanmış bir finansman yöntemidir. Bu sistemde, her katılımcının finansal katkısı önceden belirlenir ve mali durumlarına göre kredi tahsis edilir. Böylece, ortaklar yüksek maliyetli konutları bölüşerek, kredi yükünü hafifletme şansını elde ederler.

Ortak Konut Kredisi Koşulları Nedir?

Ortak konut kredisi koşulları, ev almayı düşünen bireyler için önemli faktörler arasında yer alır. Bankalar, genellikle konut değerinin yüzde seksenine kadar finansman sağlarlar ve taksit sayısı müşterinin ihtiyacına göre 120 aya kadar çıkabilir. Faiz oranları ise piyasa dinamikleri ve bankanın iç politikalarına göre değişkenlik gösterir; sabit ya da değişken faiz seçenekleri bulunur. Ortak kredi kullanımında, her katılımcının ödeme gücüne göre bir gelir dağılımı yapılır, bu da ödeme miktarlarının kişiden kişiye değişebileceği anlamına gelir.