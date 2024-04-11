2000-2010 arası SGK girişlilere 10 yılda emeklilik piyangosu! Erken emeklilik tablosu değişti

Türkiye'de sağlık sorunlarıyla mücadele eden çalışanlar için erken emeklilik imkanları, önemli bir sosyal güvenlik desteği olarak sunulmaktadır. Son güncellemelerle birlikte malulen emeklilik ve engelli hakkıyla emeklilik kategorilerinde bazı önemli değişiklikler ve belirleyici kriterler açıklanmıştır.

Malulen Emeklilik:

Malulen emeklilik hakkından yararlanabilmek için iş gücü kaybı oranının %60 ve üzeri olması gerekmektedir. Bu kapsamda en az 10 yıl sigortalılık süresine ve en az 1800 gün prim ödeme şartına uygun olmak gerekmektedir. Maluliyetin başlangıç tarihi, işe giriş tarihinden sonra belirlenmektedir.





Engelli Hakkıyla Emeklilik:

Engelli hakkıyla emeklilik için belirli bir engellilik oranına sahip olmak gerekmektedir. Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı, engellilik türüne göre değişiklik göstermektedir. Maluliyetin başlangıç tarihi ise herhangi bir tarihte olabilir.

Hastalıkların Listesi:

Malulen emeklilik veya engelli hakkıyla emeklilik için başvuran bireyler arasında yer alan hastalıklar arasında Behçet hastalığı, epilepsi, görme kaybı, beyin tümörleri, felç, organ nakli, zeka geriliği, tüberküloz, Parkinson hastalığı, siroz, multipl skleroz, şizofreni, demans, bipolar bozukluk, uzuv kayıpları, serebral palsi ve AIDS gibi çeşitli sağlık sorunları yer almaktadır.

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden çalışanlar için malulen emeklilik ve engelli hakkıyla emeklilik imkanları, maddi güvence sağlayarak yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamaktadır. Bu süreçte, uzman hekimlerin değerlendirmeleri ve sağlık raporları önemli bir rol oynamaktadır. Bu kriterlerin doğru anlaşılması ve uygulanması, çalışanların hak ettikleri destekten faydalanmalarını sağlayacaktır.