2022'de Tüketici Şikayetleri 136 Bini Aştı: Ayıplı Mal ve Hizmetler Zirvede

Geçen yıl tüketicilerin yaptığı şikayet sayısı 136 bine yaklaşırken, en fazla ayıplı mal ve hizmetler hakkında yapıldı.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 11:02
2022'de Tüketici Şikayetleri 136 Bini Aştı: Ayıplı Mal ve Hizmetler Zirvede

2022 Tüketici Şikayetleri Raporu

Ticaret Bakanlığı'na ait "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"na 2022 yılında 135 bin 970 şikayet ulaştı. Bu şikayetlerin 40 bin 147'si, yani yaklaşık %46.83'ü, ayıplı mal ve hizmetler ile ilgiliydi. Tüketicilerin yaşadığı sorunları çözme amacıyla hizmet veren bu hattın, aynı zamanda uyuşmazlıkların giderilmesi için ilgili kurumlara yönlendirme yaptığı belirtiliyor.

Alo 175 ile Bilinçli Tüketici Profili

Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, tüketicilerin satın aldıkları ürün ve hizmetlerle ilgili yaşadığı sorunların yanı sıra, insan sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıyan ürünler hakkında bilgi edinmelerine de olanak tanımaktadır. Bu hat, bilinçli bir tüketici profili oluşturmayı hedeflemektedir.

Ayıplı Mal ve Hizmetler Öne Çıkıyor

En çok şikayet edilen konu 41 bin 602 çağrıyla ayıplı mal ve hizmetler olurken, bunu 31 bin 648 ile mesafeli satış şikayetleri izledi. Ayrıca; 25 bin 523 şikayet, iade veya kapsam dışı konular, 21 bin 345 ticari reklam ve haksız uygulamalar, ve 5 bin 163 garanti belgeleri ile ilgili geldi.

Denetim Çalışmaları ve Tüketici Koruma

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, piyasa koşullarındaki değişikliklere dikkat çekerek, denetim çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Bakan, tüketicilerin aldatıcı reklamlara, piyasa gözetimi ve denetimine yönelik aşırı hassasiyet gösterdiklerini vurguladı. Bakanlık ayrıca, mesafeli satış sözleşmeleri gibi konularda da sıkı denetimler yapıldığını belirtti.

Şikayet Konuları ve Sayıları

  • Ayıplı Mal ve Hizmetler: 40.147
  • Mesafeli Sözleşmeler: 31.648
  • Fiyat Etiketi: 944
  • Ticari Reklam ve Haksız Uygulamalar: 21.345
  • Garanti Belgesi: 5.163
  • Diğer: 25.523
  • Abonelik/Süreli Yayın Sözleşmeleri: 4.060

Bakan Bolat, tüketicilere Alo 175 Tüketici Danışma Hattı’nı arayarak sorunlarını bildirebileceklerini ve mağduriyet yaşamamaları için gereken adımların atıldığını ifade etti.

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