Özer Matlı'dan Gençlere Tavsiye: "Değerlerinize Sahip Çıkın"

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Mudanya Üniversitesi tarafından düzenlenen "Tecrübe Konuşuyor" programında öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik, Mudanya Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Mollasalih’in moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Sabır, inanç ve değer üretmenin önemi

Matlı, ticaret hayatına başladığı dönemi ve edindiği deneyimleri paylaşarak, başarı yolculuğunda sabır, inanç ve değer üretmenin önemini vurguladı. Gençlere yönelik uyarısı şu oldu: "Büyümek demek aslında küçülmek, mütevazı olmaktır. Herkes her işi yapmak zorunda değil, ancak ne yapıyorsanız onu severek yapın. Nerede olursanız olun, yaptığınız işin hakkını verin. En önemlisi, sizi siz yapan değerleri yok saymadan topluma dokunan işler yapın".

Çalışmaktan ve denemekten korkmayın

Gençlere tavsiyelerinde inançla çalışmanın ve sürekli gelişimin önemine dikkat çeken Matlı, yabancı dil öğrenme, teknolojiyi yakından takip etme ve kökleri unutmamanın güçlü birey olmanın anahtarları olduğunu belirtti. Matlı, "Bugün attığınız küçük adımlar, yarının büyük başarılarının temelidir. Ne yaparsanız yapın, inançla yapın. Çünkü inanç, başarının yarısıdır. Çalışmaktan, üretmekten ve denemekten korkmayın. Her zorluk sizi bir adım daha ileri taşır" ifadelerini kullandı.

İş dünyasının sosyal sorumluluğu

İş dünyasının topluma karşı sorumluluklarına da değinen Matlı, "Şirketimin yanı sıra bir kurum başkanı olma sorumluluğunu da taşıyorum. Ben her zaman iş dünyasının sosyal sorumluluğunun sadece üretmek değil, aynı zamanda değer kazandırmak olduğuna inanıyorum. Bursa Ticaret Borsası olarak Bursa’yı Bursa yapan kültürel ve ekonomik değerlere sahip çıkmak en temel önceliklerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Başarı sürekli bir yolculuktur

Değişimi katma değer üretecek projeler üretmenin temel şartı olarak gören Matlı, gençlere şu yaklaşımı aktardı: "Biz 85 milyondan fazla kişiyi besleyen bir grubuz. Bu büyük sorumluluğun içinde her sabah 'bugün ülkemiz için daha ne yapabiliriz?' sorusuyla uyanıyorum. Dolayısıyla değişimi bir tehdit olarak değil, fırsat olarak görün. Yenilik, risk almayı ama aynı zamanda analiz yapmayı gerektirir. Bizim büyümemiz de bu vizyonla gerçekleşti. 2022’de Yörsan, 2023’te Keskinoğlu, 2025’te HEG Gıda yatırımlarımız hep bu yaklaşımın ürünüdür. Sürekli gelişim ve öğrenme olmadan başarı mümkün değil. Heyecanı korumanın yolu inanmaktan geçer; ne iş yaparsanız yapın, merakınızı ve inancınızı kaybetmeyin. Başarı bir varış noktası değil, sürekli bir yolculuktur ve biz bu yolculukta hâlâ öğrenmeye, üretmeye devam ediyoruz."

