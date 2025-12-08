Malatya Büyükşehir'den Kuluncak'a 38 km isale hattı: Kesintisiz içme suyu yatırımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kuluncak ilçesinin yıllardır süren su sıkıntısını çözmek amacıyla Sivas Sarıca'dan getirilecek su için 38 kilometrelik isale hattı çalışmasını yürüttü. MASKİ ekipleri, ilçeye kesintisiz ve güvenli içme suyu sağlamak için sahada yoğun şekilde çalışmaya devam ediyor.

Muhtarların değerlendirmeleri

Alvar Mahalle Muhtarı Abbas Dinç: "İçme suyumuz hazır su kıvamında, komşularımıza hayırlı olsun diyoruz. Kuraklık nedeniyle bu yıl su sıkıntımız daha da arttı. Bu çalışmayla Kuluncak ilçemizin Sofular ve Bıcır mahalleleri yeniden eski su bolluğuna kavuşacak. Kuluncak için asrın projesi oldu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e emeğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu proje Kuluncak için büyük bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz"

Bıcır Mahalle Muhtarı Hasan Özer: "Çok büyük bir çalışma yürütülüyor. Bir yerler yapılırken doğal olarak bazı alanlarda bozulmalar olur. Kuluncak ve çevre köylerde su sıkıntısı oldukça fazlaydı, çoğu zaman şişe suyu kullanıyorduk. Şu anda şişe suyu kalitesinde suya kavuşmuş durumdayız. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’in büyük emeği var. Başkanımıza çok teşekkür ederiz"

Sofular Mahalle Muhtarı Murat Aktaş: "Sofular’da daha önce de çeşitli çalışmalar yapılmıştı ancak su sıkıntımız çok büyüktü. İki adet kuyumuz vardı; birini MASKİ, diğerini ise önceki Sofular Belediyesi yapmıştı. Buna rağmen ciddi sorunlar yaşıyorduk. İnşallah bu yatırımla su sıkıntısından tamamen kurtulacağız. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar yaşadığımız tüm zorluklarda yanımızda oldu. Kendisine çok teşekkür ederiz"

Gürün Mahalle Muhtarı Tekin Boyraz: "Bu proje, yerel yönetimlerin nadiren gerçekleştirdiği kapsamlı bir içme suyu ve isale hattı çalışmasıdır. Yaklaşık 10 bin nüfusu besleyecek bir sistem kuruluyor. Malatya Büyükşehir Belediyemiz, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerin bütçesine sahip olmamasına rağmen bu projenin arkasında durarak halkın hizmetine sunmuştur. Başkanımız Sami Er’e teşekkür ediyorum. İl dışında yaşamamıza rağmen bu sudan biz de faydalanacağız, bize de bağlantı verildi. Bir yıldır ekipler sürekli sahadaydı ve yapılması gerekenin en iyisini yaptılar. Başkanımız Sami Er de defalarca bölgeye gelerek çalışmaları bizzat takip etti. İnsanların mağduriyetinin giderilmesi için büyük gayret gösterdiler"

MASKİ'den teknik bilgiler

MASKİ Genel Müdür Sinan Çeçen yaptığı açıklamada: "Kuluncak’ın güçlü bir altyapıya kavuşması için çalışıyoruz. Bu kapsamda 38 bin metre isale hattı çalışmamızı tamamladık. 30 m’lük biriktirme ve kaptaj binasını hizmete aldık. Bölgede ayrıca 250 metre yatay sondajı başarıyla tamamladık. Devam eden yatırımlar kapsamında 15 adet tahliye hattı, Sofular Mahallesi’nde 30 m’lük depo, Alvar Mahallesi’nde 100 m’lük depo ve Kuluncak ilçe merkezinde 500 m kapasiteli içme suyu deposu çalışmalarımız sürüyor. Altyapı çalışmalarının yanı sıra planlanan 70 bin m asfalt ve 10 bin m kilit taşı çalışmalarımızda sahada aktif şekilde devam ediyor. Amacımız, Kuluncak ve bağlı mahallelerin hem altyapı hem üstyapı açısından daha güvenli, modern ve konforlu bir yaşam ortamına kavuşmasını sağlamak. Tüm ekiplerimizle sahadayız ve çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi.

Proje, ilçedeki içme suyu kaynaklarını güçlendirmenin yanı sıra altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. MASKİ ekipleri ve yerel yöneticiler çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte su sıkıntısının büyük ölçüde ortadan kalkacağına vurgu yapıyor.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE KULUNCAK'A DEV ALTYAPI VE İÇME SUYU YATIRIMI