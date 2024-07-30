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2023-2100 Türkiye Nüfus Projeksiyonları

TÜİK'e göre Türkiye nüfusu 2030'da 88 milyon, 2050'de 93 milyon olacak; 2100'de ise 77 milyonun altına düşmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 10:28
2023-2100 Türkiye Nüfus Projeksiyonları

TÜİK'in Nüfus Projeksiyonları Üzerine Değerlendirme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023-2100 yıllarını kapsayan nüfus projeksiyonlarını yayımladı. Bu kapsamda, ülke nüfusunun önümüzdeki yıllarda nasıl bir yol izleyeceğine dair detaylar paylaşıldı.

Nüfus Artışı ve Gelecek Öngörüleri

TÜİK'in projeksiyonlarına göre, Türkiye nüfusunun 2023 yılında 85 milyon 372 bin 377 kişi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 2030 yılında bu sayının 88 milyon 188 bin 221 kişiye ulaşması bekleniyor. 2050 yılına gelindiğinde ise Türkiye nüfusunun 93 milyon 774 bin 618 kişiye çıkacağı öngörülüyor.

Uzun Vadeli Nüfus Tahminleri

Yapılan projeksiyonlar, Türkiye’nin nüfus yapısında meydana gelen değişimlerin ve ihtiyaçların belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla yapılandırıldı. Bu bağlamda, demografik göstergelerde gerçekleşen duruma göre çeşitli senaryolar oluşturuldu:

  • Ana Senaryo: 2030 ve 2050 yıllarında nüfus artışının sürmesi, 2100 yılında ise 77 milyonun altına düşmesi bekleniyor.
  • Düşük Senaryo: Doğurganlık seviyelerinde devam eden düşüş sonucunda nüfusun 2100 yılında 55 milyonun altına düşmesi tahmin ediliyor. Bu senaryo, 2044'te nüfusun 89 milyon 959 bin 486 kişiye ulaşacağını öne sürüyor.
  • Yüksek Senaryo: Doğurganlığı artırıcı önlemlerin etkili olacağı varsayıldığında 2056'da Türkiye nüfusunun 100 milyonun üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Bu projeksiyonlar, Türkiye’nin gelecekteki sosyal ve ekonomik politikalarının şekillenmesinde önemli bir kaynak teşkil edecektir.

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