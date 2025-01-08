2023'te Dünya Genelinde 78 Milyon Yeni İş Fırsatı Bekleniyor

2030'a Kadar 78 Milyon Yeni İş Fırsatı

Dünya genelinde teknoloji, ekonomi, demografi ve yeşil enerji dönüşümündeki büyük değişimlerin etkisiyle 2030'a kadar 78 milyon net yeni iş fırsatı oluşacağı tahmin ediliyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Mesleklerin Geleceği 2025 Raporu'na göre, teknolojik gelişmeler ve demografik değişimler, sektörleri şekillendirirken önemli bir rol oynuyor.

Yeni İş Fırsatları ve Değişim Süreci

Bu önemli değişimlerle birlikte dünya genelinde 170 milyon yeni iş fırsatının ortaya çıkması bekleniyor. Ancak, bu durum mevcut istihdam oranlarını da etkileyerek 92 milyon işin yerinden edilmesine neden olacak. Sonuç olarak, 2030'a kadar toplamda 78 milyon net istihdam fırsatının yaratılması öngörülüyor.

Hızla Büyüyen Meslekler

Dünya genelinde en hızlı büyüyen meslekler arasında tarım işçisi, hafif kamyon ve teslimat hizmeti sürücüsü, yazılım ve uygulama geliştiricisi, inşaat ve son kat ustası, gıda işleme ve ilgili alanlar gibi roller öne çıkıyor.

Azalan Meslekler ve Yetenek Açığı

Öte yandan, azalan meslekler arasında kasiyer, yönetici asistanı, bina kapıcısı ve temizlik görevlisi gibi pozisyonlar yer alıyor. Rapora göre, küresel ölçekte yetenek açığı iş dünyasının dönüşümünde en büyük engel olarak karşımıza çıkıyor.

Beceri Gereksinimleri ve Gelecek Vizyonu

İşverenlerin %63'ü, yetenek açığını en büyük sorun olarak görmekte. Ayrıca, 120 milyon çalışanın orta vadede işten çıkarılma riski bulunuyor. Gelişen alanlarda yapay zeka ve büyük veri gibi teknoloji becerilerine olan talebin artması bekleniyor.

Geleceğin Yetenekleri

2030'a kadar en hızlı büyüyecek beceriler ise yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, yaratıcı düşünme, ve liderlik gibi alanlarda öne çıkacak. İşverenlerin halfisi, yeni teknolojilere adapte olmak ve çalışan becerilerini artırmak için yatırımlar planlıyor.

Gelişmekte olan teknolojilerin hızla yükselmesiyle birlikte, iş dünyası liderleri, politika yapıcılar ve çalışanların işsizlik risklerini azaltırken iş gücünü hazırlamak için iş birliği yapması hayati önem taşımaktadır.