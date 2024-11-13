2023'te Fosil Yakıt Emisyonları Rekor Kırıyor: Karbon Salınımı 37,4 Milyar Tonu Geçebilir

Dünyada Karbon Emisyonları Rekor Seviyeye Yükseliyor

Dünyada fosil yakıtların yol açtığı karbon emisyonlarının 2023 yılı itibarıyla rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. Exeter Üniversitesi ve diğer uluslararası araştırma kuruluşlarının ortak çalışması, emisyonların bu yıl yüzde 0,8 artışla 37,4 milyar tona ulaşacağını öngörüyor.

Artışın Detayları

Kömür ve petrol kaynaklı karbon emisyonlarının sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 0,9 oranında artması beklenirken, doğalgazın yol açtığı emisyonların yüzde 2,4 yükseleceği tahmin ediliyor. Ormansızlaşma ve arazi kullanım değişiklikleri nedeniyle kaynaklanan emisyonlar ise 4,2 milyar ton ile toplam karbon emisyonlarını bu yıl 41,6 milyar tona çıkaracak.

Küresel İklim Tehdidi

Son 10 yıl içinde fosil yakıtlar kaynaklı karbon emisyonları artmaya devam ederken, arazi kullanım değişikliği kaynaklı emisyonlar genellikle azalmaktadır. Ancak bu yıl, şiddetli kuraklık ve orman yangınları nedeniyle bu eğilim değişime uğrayabilir.

Ülkelerin Emisyon Oranları

Çin, küresel emisyonların yüzde 32’sini oluştururken, bu yıl karbon emisyonlarında yüzde 0,2 artış bekleniyor. Hindistan'da bu oran yüzde 8 olarak hesaplanıyor. ABD'de emisyonların yüzde 0,6 azalması öngörülürken, Avrupa Birliği'nde yüzde 3,8 oranında bir düşüş bekleniyor.

İklim Eylem Çağrısı

Küresel Karbon Projesi ekibi, mevcut emisyon oranlarıyla küresel sıcaklık artışının yaklaşık 6 yıl içinde sürekli olarak 1,5 dereceyi aşma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu rapor ediyor. Araştırmanın yöneticisi Pierre Friedlingstein, dünya liderlerinin COP29'da hızla ve derin emisyon kesintileri yapması gerektiğini vurguladı. Küresel net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşılmazsa, dünya sıcaklıklarının artışına devam edeceği ve ciddi etkiler doğuracağı uyarısında bulundu.

Ortak araştırma ekibi, iklim değişikliğine yönelik birçok olumlu ilerlemenin yanında, fosil yakıt emisyonlarının zirveye ulaşma noktasının da yaklaştığını belirtiyor. İklim eylemi, global bir sorun olduğundan, her ülkenin kendi sorumluluklarını yerine getirmesi büyük önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.