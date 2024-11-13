DOLAR
34,33 0,11%
EURO
36,49 0,03%
ALTIN
2.880,61 -0,29%
BITCOIN
2.994.802,81 2,61%

2023'te Fosil Yakıt Emisyonları Rekor Kırıyor: Karbon Salınımı 37,4 Milyar Tonu Geçebilir

Küresel karbon emisyonları 2023'te yeni bir rekor seviyeye ulaşabilir. 40 milyar tonun üzerinde emisyon tehditi var.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 08:00
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 08:00
2023'te Fosil Yakıt Emisyonları Rekor Kırıyor: Karbon Salınımı 37,4 Milyar Tonu Geçebilir

Dünyada Karbon Emisyonları Rekor Seviyeye Yükseliyor

Dünyada fosil yakıtların yol açtığı karbon emisyonlarının 2023 yılı itibarıyla rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. Exeter Üniversitesi ve diğer uluslararası araştırma kuruluşlarının ortak çalışması, emisyonların bu yıl yüzde 0,8 artışla 37,4 milyar tona ulaşacağını öngörüyor.

Artışın Detayları

Kömür ve petrol kaynaklı karbon emisyonlarının sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 0,9 oranında artması beklenirken, doğalgazın yol açtığı emisyonların yüzde 2,4 yükseleceği tahmin ediliyor. Ormansızlaşma ve arazi kullanım değişiklikleri nedeniyle kaynaklanan emisyonlar ise 4,2 milyar ton ile toplam karbon emisyonlarını bu yıl 41,6 milyar tona çıkaracak.

Küresel İklim Tehdidi

Son 10 yıl içinde fosil yakıtlar kaynaklı karbon emisyonları artmaya devam ederken, arazi kullanım değişikliği kaynaklı emisyonlar genellikle azalmaktadır. Ancak bu yıl, şiddetli kuraklık ve orman yangınları nedeniyle bu eğilim değişime uğrayabilir.

Ülkelerin Emisyon Oranları

Çin, küresel emisyonların yüzde 32’sini oluştururken, bu yıl karbon emisyonlarında yüzde 0,2 artış bekleniyor. Hindistan'da bu oran yüzde 8 olarak hesaplanıyor. ABD'de emisyonların yüzde 0,6 azalması öngörülürken, Avrupa Birliği'nde yüzde 3,8 oranında bir düşüş bekleniyor.

İklim Eylem Çağrısı

Küresel Karbon Projesi ekibi, mevcut emisyon oranlarıyla küresel sıcaklık artışının yaklaşık 6 yıl içinde sürekli olarak 1,5 dereceyi aşma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu rapor ediyor. Araştırmanın yöneticisi Pierre Friedlingstein, dünya liderlerinin COP29'da hızla ve derin emisyon kesintileri yapması gerektiğini vurguladı. Küresel net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşılmazsa, dünya sıcaklıklarının artışına devam edeceği ve ciddi etkiler doğuracağı uyarısında bulundu.

Ortak araştırma ekibi, iklim değişikliğine yönelik birçok olumlu ilerlemenin yanında, fosil yakıt emisyonlarının zirveye ulaşma noktasının da yaklaştığını belirtiyor. İklim eylemi, global bir sorun olduğundan, her ülkenin kendi sorumluluklarını yerine getirmesi büyük önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2023'te Fosil Yakıt Emisyonları Rekor Kırıyor: Karbon Salınımı 37,4 Milyar Tonu Geçebilir
2
Trump, Musk ve Ramaswamy'dan Yenilikçi Hükümet Verimliliği Planı
3
New York Borsası Düşüşle Kapatıldı: Dow Jones 380 Puan Kaybetti
4
ABD Nükleer Enerji Hedefini Üç Katına Çıkarma Planını Açıkladı
5
ABD Bankaları Üçüncü Çeyrekte Zayıf Kredi Talebiyle Karşılaştı
6
Ticaret Bakanı Bolat: Yabancı Yatırımları Artırmayı Hedefliyoruz
7
Amazon, Yapay Zeka Araştırmaları İçin 110 Milyon Dolar Yatırım Yapıyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak