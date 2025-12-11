DOLAR
Kocaeli'de Mesleki Eğitim Çalıştayı: Nitelikli İş Gücü Öne Çıktı

Kocaeli’de İŞTEM çalıştayında sanayiciler ve akademisyenler işyeri temelli eğitim, sektör iş birlikleri ve nitelikli iş gücü stratejilerini görüştü.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:23
Kocaeli'de düzenlenen mesleki eğitim çalıştayında sanayiciler ve akademisyenler, işyeri temelli eğitim modelleri ve nitelikli istihdam stratejilerini masaya yatırdı. Etkinlik, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ile İstanbul Madeni Eşya Sanatkârları Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES OSB) işbirliğinde gerçekleştirildi.

İŞTEM: İşyeri Temelli Öğrenme ve Sektörel İş Birlikleri

İMES OSB ev sahipliğinde Dilovası ilçesinde düzenlenen 1. Ulusal İşyeri Temelli Mesleki Eğitim Çalıştayı (İŞTEM) kapsamında, işyeri temelli öğrenme modelleri, sektörel iş birlikleri ve nitelikli iş gücü yetiştirme stratejileri ele alındı. Çalıştay, sanayi ile akademi arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine odaklandı.

Vali Aktaş: Nitelikli Eleman Sorunu Sürekli Gündemde

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, programda yaptığı konuşmada sanayideki personel açığına dikkat çekti. Aktaş, göreve başladığı günden bu yana sanayi ve işveren toplantılarında sıkça nitelikli eleman konusunun gündeme geldiğini belirterek şunları söyledi: "Fabrika ziyaretlerinde sıkça, ’Günümüzde teknolojinin geldiği noktayla, yapay zekanın gelişmesiyle personel sıkıntısı yaşıyoruz’, ’Önceden bu bölümde 10 kişi çalışıyordu’ gibi cümleler duyuyoruz. Bazen öyle rakamlar duyuyoruz ki, 40-50 kişinin yaptığı işi yapan otomasyon makineleri, bilgisayar sistemleri oluyor. Her ne olursa olsun işin temelinde insan olduğu için bu nitelikli eleman konusu devam edecek. Bunu da bir an önce çözerek iş dünyasının bu ihtiyacını karşılamak noktasında hem kamu hem özel sektör olarak herkesin üzerine düşeni en iyi şekilde yapması lazım."

İMES OSB Başkanı Tokkan: İhracatta Rekor Yolundayız

İMES OSB Başkanı Ahmet Tokkan, kalifiye eleman yetiştirmenin sanayileşmenin temel unsuru olduğunu vurguladı. Tokkan, bölgelerinin 377 hektar alanda faaliyet gösterdiğini, 371 işletme ve fabrikada 22 bin 500 kişiye istihdam sağlandığını belirterek, "Yıllık 1.8 milyar dolar ihracatla ülkemizin en önde gelen organize sanayi bölgelerinden birisiyiz" dedi.

KOÜ Rektörü Cantürk: Nitelikli İnsan Kaynağı Ekonominin Temel Taşı

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, üniversitenin sanayiye katkılarına dikkat çekerek 2025 yılında 16 bin 278 öğrencinin kentin sanayi kuruluşlarında mesleki eğitim ve staj imkanı bulduğunu bildirdi. Cantürk, nitelikli insan kaynağının stratejik önemine işaret ederek şunları kaydetti: "Günümüzde dünya, hızla gelişen teknoloji, sanayi ve üretim süreçlerinin oluşturduğu büyük bir değişim girdabının içerisindedir. 4. sanayi devrimi ve dijital dönüşümle geleneksel iş yapış biçimleri kökten değişmiş, yeni meslekler ortaya çıkmış, mevcut mesleklerin gerektirdiği bilgi ve becerilerin sürekli güncellenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bir ülkenin küresel rekabetteki gücü yalnızca sahip olduğu doğal kaynaklar ya da sermaye birikimiyle değil, asıl olarak nitelikli insan kaynağıyla örülmelidir. Bilgi birikimi ve yüksek iş disiplini ile donatılmış, yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye iş gücü ekonomik başarının ve kalkınmanın temel taşıdır."

Programa Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bekki ile çok sayıda akademisyen ve sanayici katıldı.

