Denizi Olmayan Malatya'dan Ortadoğu'ya Balık İhracatı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Kırkgöz Sahil Park Hasırcılar mevkiinde bulunan Karakaya Baraj Gölü'nde avlanan balıklar, kooperatif aracılığıyla Diyarbakır üzerinden Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Avlanan miktar ve türler

Gölde faaliyet gösteren yaklaşık 30 tekne, günlük 1,5 ila 2 ton arasında çeşitli türde balık avlıyor. Bölgedeki uzun yıllardır balıkçılık yapan Mehmet Çetin, başta sazan olmak üzere farklı türlerde balık tuttuklarını belirtti. Çetin, sazan balığının kilogramının 80 TL olduğunu ifade ederek "Avladığımız balıkları Diyarbakır üzerinden ihracata gönderiyoruz" dedi.

Girdi maliyetleri ve geçim

Balıkçılardan Bekir Aslan, geçim kaynaklarının balıkçılık olduğunu belirterek artan girdi maliyetlerine rağmen avlanmaya devam ettiklerini söyledi. Aslan özellikle kış aylarında balıkçılığın oldukça zorlaştığına dikkat çekti.

Beklentiler ve kazanç

Bir diğer balıkçı Batuhan Özfırat da balıkçılığın tek geçim kaynakları olduğunu belirterek "Balık fiyatları uygun ancak elde ettiğimiz kazanç beklentilerimizin altında kalıyor" diye konuştu.

