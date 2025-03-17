2024 Bütçe Uygulama Sonuçları Açıklandı: Harcamalar Artıyor

2024 Bütçe Uygulama Sonuçları Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçesinin ocak-şubat dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde bütçe harcamaları 2 trilyon 89 milyar 859 milyon lira olurken, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 640 milyar 508 milyon liraya ulaştı.

Giderler ve Gelirler

Ocak-şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri, Şubat 2024'te 689 milyar 905 milyon lira iken, bir önceki yılın şubat ayında bu rakam 1 trilyon 33 milyar 517 milyon liraya yükseldi. Böylece 2025 yılı için öngörülen merkezi yönetim bütçe giderleri ödeneğinin %7'si kullanılmış oldu.

Geçen yılın şubatında 98 milyar 968 milyon lira olan faiz dışı açık, bu yıl 170 milyar 403 milyon lira olarak kaydedildi. Faiz hariç bütçe giderleri, yüzde 40,7 artışla 893 milyar 828 milyon liraya yükseldi.

Personel ve Sosyal Güvenlik Giderleri

Şubat ayında personel giderleri %39,5 artarak 279 milyar 268 milyon lira seviyesine ulaştı. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise %33,3 artışla 33 milyar 370 milyon lira olarak belirlendi.

Mal ve Hizmet Alımı ile Cari Transferler

Mal ve hizmet alım giderleri için öngörülen ödeneğin %5,9'u harcandı ve bu kalem, %40,3 artışla 60 milyar 112 milyon lira olarak gerçekleşti. Cari transferler ise %37,7 artarak 405 milyar 300 milyon lira oldu.

Bütçe Gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın şubat ayında 536 milyar 107 milyon lira iken, bu yıl %34,9 artışla 723 milyar 425 milyon liraya çıktı. Vergi gelirleri tahsilatı ise %44 artarak 584 milyar 958 milyon lira oldu.

Öne Çıkan Vergi Artışları

Şubat ayında gelir vergisi %89,2, özel tüketim vergisi %41,8, banka ve sigorta muameleleri vergisi %101,9 artış gösterdi. Ancak kurumlar vergisi %16,8 oranında azalma kaydetti.

Ocak-Şubat Dönemi Bütçe Raporu

Ocak-şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 2 trilyon 89 milyar 859 milyon liraya ulaşırken, geçen yıl bu rakam 1 trilyon 457 milyar 873 milyon liraydı. Bu yıl bütçe gelirleri %42,2 artışla 1 trilyon 640 milyar 508 milyon liraya çıktı.

Söz konusu dönemde vergiler, genel bütçe vergi dışı diğer gelirler ve diğer kalemler değerlendirildiğinde, devletin mali sağlığını etkileyen önemli veriler elde edildi. Kamu harcamalarının artışı dikkat çekerken, bütçenin sürdürülebilirliği üzerine tartışmalar da gündeme geliyor.