BIST 100 endeksi yüzde 6,06 değer kazanarak 11.000,26 puandan günü tamamladı; işlem hacmi 200,4 milyar lira, tüm sektör endeksleri pozitif seyretti.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 18:45
Borsa İstanbul: BIST 100 yüzde 6,06 artışla 11.000,26 puana yükseldi

BIST 100 endeksi, günü %6,06 değer kazanarak 11.000,26 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 628,22 puan artış kaydetti.

Piyasa hacmi ve sektör performansı

Toplam işlem hacmi 200,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi %6,06, holding endeksi %6,49 yükseldi. Tüm sektör endeksleri pozitif kapanırken, en yüksek artış %9,00 ile finansal kiralama faktoring sektöründe görüldü.

Uluslararası ve makro görünüm

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı yatırımcıların odağında kalmayı sürdürdü. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yurt içindeki gelişmelerin etkisiyle 11 Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek günlük artışını gerçekleştirerek günü pozitif tamamladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ağustosta 1 trilyon 288 milyar 72 milyon lira, giderleri ise 1 trilyon 191 milyar 367 milyon lira oldu.

Analistlerin değerlendirmesi ve gündem

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi ve konut satışları verilerinin; yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ve sanayi üretimi ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan analistler, BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

