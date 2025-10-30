Karabük Safranbolu'da Safran Hasadı Sürüyor: 'Mucize Bitki' İlgi Odağı

Safranbolu'da 'mucize bitki' safran hasadı sürüyor; 14 köyde 45 çiftçi, 105 dekar alanda üretim, hedef 24-25 kg.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 17:09
Karabük Safranbolu'da Safran Hasadı Sürüyor: 'Mucize Bitki' İlgi Odağı

Karabük Safranbolu'da Safran Hasadı Sürüyor: 'Mucize Bitki' İlgi Odağı

Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve 'mucize bitki' olarak adlandırılan safranın hasadı devam ediyor.

Üretim alanı ve coğrafi tescil

Her yıl ağustosta ekimine başlanan, ekim-kasımda mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran, ilçede 14 köyde 45 çiftçi tarafından yaklaşık 105 dekar alanda üretiliyor. Geçen yıl Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili de alan safranın hasadı sürüyor.

Genç üretici Mine Yılmaz'ın hedefleri

Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde safran yetiştiriciliği yapan 22 yaşındaki ziraat mühendisi Mine Yılmaz, babasıyla Safranbolu safranını daha ileriye taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Bu yıl yaklaşık 30 dekar alanda safran üretimi yaptıklarını belirten Yılmaz, çiçeklenmenin gayet iyi olduğunu, verimin her geçen gün arttığını, çiçeklenmenin 20-25 gün daha sürmesini beklediklerini anlattı.

Yılmaz, kilogram fiyatı 600 bin lira olan safrandan bu yıl 24-25 kilogram ürün elde etmeyi hedeflediklerini aktararak, şöyle devam etti:

'Hem yurt içinden hem de yurt dışından çok fazla misafir ağırlıyoruz. Her gün buraya geliyorlar, beraber hasat yapıyoruz. Hasattan sonra harmanımızı yapıyoruz. Hem doğayla bütünleşiyorlar hem de safran çiçeği hasadını deneyimlemiş oluyorlar. Onların da hoşuna gidiyor. Misafirlerimizi burada ağırladığımız için çok mutluyuz.'

Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak...

Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın hasadı devam ediyor.

Türkiye'de ağırlıklı olarak Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve "mucize bitki" olarak...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
16. Türk-Arap Ekonomi Forumu İstanbul'da: Hisarcıklıoğlu'ndan Ortak Yatırım ve Ticaret Çağrısı
2
Akkuyu NGS'de 1'inci Güç Ünitesinde Son Hazırlıklar
3
Mustafa Gültepe: Enflasyonla Mücadelede Üretim, Faiz İndirimi ve Hazır Giyim Önceliği
4
Avrupa'da Tereyağı Krizi: Fiyatların Yükselişi Tüketicileri Zorluyor
5
AB, Rusya'ya Yaptırımların Süresini 6 Ay Uzattı
6
Kasım 2024'te Toplam Ciro Endeksi Yıllık %42,4 Artış Gösterdi

Eşref Rüya'da Kriz: Çağatay Ulusoy Ayrılığı ve Final İddiaları

TOKİ 500 Bin Konut: Emeklilere %20 Kontenjan ve 1+1 / 2+1 Daireler

Veliaht 8. Bölüm: Timur, Muharrem Kaptan'ın Ölümünün Peşinde

Trump-Şi Zirvesi Busan'da: Fentanil Tarifesi İndirildi, Soya Fasulyesi Alımları Başlıyor

Meteoroloji Duyurdu: Pastırma Sıcakları Kasım'ın İlk Günlerinde

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 10 Kasım'da Başlıyor — 5.000 TL İade Garantili

Emekli Promosyonunda Rekor Yarışı: 36 Bin TL Masada

Meteoroloji Uyardı: 30 Ekim 2025'te Kuvvetli Sağanak ve Fırtına — Hangi İller Riskte?

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar