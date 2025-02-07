DOLAR
35,98 -0,19%
EURO
37,36 0,1%
ALTIN
3.310,79 -0,49%
BITCOIN
3.519.542,09 -1,12%

2024 Cari İşlemler Açığı Beklentileri: Ekonomistlerden Kapsamlı Analiz

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'nde ekonomistler, 2024 cari işlemler açığını 9,65 milyar dolar olarak öngördü.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:32
2024 Cari İşlemler Açığı Beklentileri: Ekonomistlerden Kapsamlı Analiz

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi Sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 3 milyar 665 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 Şubat tarihinde açıklayacağı "Aralık 2024 Ödemeler Dengesi" verileri için yapılan bu anket, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

2024 Cari İşlemler Açığı Beklentileri

Ankete göre, ekonomistler cari işlemler hesabında aralık ayı için beklenen açık aralığını 4 milyar 800 milyon dolar ile 1 milyar dolar fazla arasında belirledi. Cari işlemler açığının 2024 yılında 9 milyar 651 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilirken, ekonomistlerin bu yıl için cari açık beklentisi 9 milyar dolar ile 10 milyar 406 milyon dolar arasında değişkenlik göstermektedir.

2025 Cari İşlemler Açığı Tahminleri

2025 yılı itibarıyla cari işlemler açığının 19 milyar 909 milyon dolar olacağı öngörülmektedir. Türkiye'nin cari işlemler hesabı, kasım ayında 2 milyar 871 milyon dolar fazla vermiş ve yıllıklandırılmış cari açık ise 7 milyar 372 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 11. PENTEX Fuarı 11 Şubat'ta Başlıyor
2
TCMB'den Bilgi Amaçlı Döviz Kurları Tablosu
3
Çanakkale'de Gübre Bayileri ve Üretim Tesislerine Denetim
4
ABD Tarım Dışı İstihdamı Ocakta 143 Bin Kişi Artarken, İşsizlik Oranı Düşüyor
5
TCMB Günlük Döviz Kurları - 15:30
6
Hidroelektrik Santrallerinin Depolama Kapasitesi Artıyor
7
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!