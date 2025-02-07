2024 Cari İşlemler Açığı Beklentileri: Ekonomistlerden Kapsamlı Analiz

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi Sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 3 milyar 665 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 Şubat tarihinde açıklayacağı "Aralık 2024 Ödemeler Dengesi" verileri için yapılan bu anket, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

2024 Cari İşlemler Açığı Beklentileri

Ankete göre, ekonomistler cari işlemler hesabında aralık ayı için beklenen açık aralığını 4 milyar 800 milyon dolar ile 1 milyar dolar fazla arasında belirledi. Cari işlemler açığının 2024 yılında 9 milyar 651 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin edilirken, ekonomistlerin bu yıl için cari açık beklentisi 9 milyar dolar ile 10 milyar 406 milyon dolar arasında değişkenlik göstermektedir.

2025 Cari İşlemler Açığı Tahminleri

2025 yılı itibarıyla cari işlemler açığının 19 milyar 909 milyon dolar olacağı öngörülmektedir. Türkiye'nin cari işlemler hesabı, kasım ayında 2 milyar 871 milyon dolar fazla vermiş ve yıllıklandırılmış cari açık ise 7 milyar 372 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır.