Bakan Yumaklı, Batman'da 8 Milyar Liralık Destekleme Ödemesini Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan Destekleme Müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Batman'da düzenlenen buğday hasat etkinliğine katıldı. Bu kapsamda, çiftçilere yönelik toplamda 8 milyar 154 milyon lira tutarındaki destekleme ödemelerinin hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Hasat Mevsimi ve Projeler

Bakan Yumaklı, Batman'ın buğday hasadıyla ilgili olarak, bu yıl 2025 buğday hasadını gerçekleştirdiklerini belirtti. Çiftçilere bereketli bir hasat dönemi dileyen Yumaklı, ülke genelinde hasat mevsiminin sürdüğünü vurguladı.

Gıda arz güvenliği konusunda proaktif çalışma çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Yumaklı, üreticilerin her zaman yanında olduklarını bildirdi.

Tarımsal Altyapı ve Destekler

Bakanlık olarak, özellikle verimli illerde tarımsal altyapıyı güçlendirmeye dikkat çektiklerini aktaran Yumaklı, son 23 yılda Batman'a toplam 54 milyar lira tarımsal destek verildiğini belirtti. İklim değişikliği sebepleriyle sulama yatırımlarının önemine de değinerek, bu konuda sağlanan geri dönüşlerin verimliliği artırdığını söyledi.

Yeşil vatanımız için 6 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu, Batman ve Gercüş ovalarının koruma altına alındığını sözlerine ekledi.

Hayvancılık ve Üretim Artışına Dikkat

Yumaklı, Batman'ın hayvansal ürün potansiyeline de değinerek, büyükbaş hayvan varlığının %300, küçükbaş hayvan varlığının %221 oranında arttığını belirtti. Süt ve bal üretiminde de kaydadeğer artışların yaşandığını ifade etti.

Sera Organize Tarım Bölgesi

Bakan Yumaklı, Batman Sera Organize Tarım Bölgesi'nin tamamlanma aşamasında olduğunu; buraya yapılacak 3 milyar liralık yatırımın, yıllık 1 milyar lira katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi ile Alım Hazırlığı

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 600 alım noktası ile ürünleri almaya hazır olduğunu bildiren Yumaklı, Batman'da yeni bir Başmüdürlük binasının açılışının yapıldığını duyurdu.

Destekleme ödemelerinin yanı sıra erzak ihtiyacının karşılanmasında yaptıkları hazırlıkları da aktaran Yumaklı, çiftçilere gereken desteklerin her zaman sağlanmaya devam edeceğini vurguladı.

Sonuç

Bakan Yumaklı'nın konuşmasının ardından, Batman Valiliği'ni ziyaret ederek İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldığı bildirildi. Hasat programına, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Milletvekilleri ve çiftçiler katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Batman merkeze bağlı Erköklü Mahallesi'nde düzenlenen buğday hasadına katıldı. Bakan Yumaklı, biçerdövere binerek hasat yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Batman merkeze bağlı Erköklü Mahallesi'nde düzenlenen buğday hasadına katıldı. Bakan Yumaklı, biçerdövere binerek hasat yaptı.