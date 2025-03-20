2024 Türkiye İş Gücü İstatistikleri: İşsizlik Oranı %8,7 ile 12 Yılın En Düşük Seviyesinde

Türkiye'nin 2024 Yılı İşsizlik İstatistikleri Açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, 2024 yılı itibarıyla bir önceki yıla göre 0,7 puan azalarak %8,7'ye geriledi. Bu oran, son 12 yılın en düşük seviyesi olarak istatistiklere yansıdı.

TÜİK Verilerine Göre İşsizlik Rakamları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına dair iş gücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Yayınlanan verilere göre, işsiz sayısı geçen yıla kıyasla 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişiye düştü.

Uzun Dönem İşsizlik Trendleri

2024 itibarıyla belirlenen %8,7'lik işsizlik oranı, 2012 yılında kaydedilen %8,3'lük seviyeden sonra, son yıllardaki en düşük değer olarak dikkat çekiyor. İşsizlik oranları son 12 yıl içerisinde şu şekilde gelişti:

2012: %8,3

2013: %8,9

2014: %9,9

2015: %10,3

2016: %10,9

2017: %10,9

2018: %10,9

2019: %13,7

2020: %13,1

2021: %12,0

2022: %10,4

2023: %9,4

2024: %8,7

Bu veriler, Türkiye'nin iş gücü piyasası ile ilgili olumlu gelişmeler yaşandığını göstermektedir.