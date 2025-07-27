DOLAR
40,52 0,03%
EURO
47,62 0,12%
ALTIN
4.339,75 0,23%
BITCOIN
4.842.755,29 -0,56%

ASELSAN, IDEF 2025'in Alan Güvenliğini FacilityGuard ile Sağladı

ASELSAN, IDEF 2025 fuarındaki alan güvenliğini FacilityGuard sistemiyle etkin bir şekilde korudu.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 13:17
ASELSAN, IDEF 2025'in Alan Güvenliğini FacilityGuard ile Sağladı

ASELSAN’ın FacilityGuard Teknolojisi IDEF 2025'te Kullanıldı

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2025) alan güvenliği, ASELSAN tarafından geliştirilen FacilityGuard tesis güvenliği entegre çözümü ile sağlandı. Fuar süresince sahada aktif olarak kullanılan bu yerli ve milli sensörler, etkin bir güvenlik sağlamak amacıyla tasarlandı.

FacilityGuard, modern güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere üstün teknoloji ile donatılmıştır. Bu teknoloji, hem fuar katılımcıları hem de ziyaretçiler için güvenli bir ortam oluşturmayı hedeflemektedir. ASELSAN’ın bu yeniliği, savunma sanayisinde yerli üretimin önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Fuar boyunca, ASELSAN’ın uzman ekipleri tarafından aktif olarak yönetilen FacilityGuard, güvenliğin sürekliliğini sağladı. Böylece IDEF 2025, güvenli bir şekilde gerçekleştirildi.

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2025) alan güvenliği, ASELSAN tarafından...

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2025) alan güvenliği, ASELSAN tarafından geliştirilen "FacilityGuard" tesis güvenliği entegre çözümüyle sağlandı.

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2025) alan güvenliği, ASELSAN tarafından...

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2025) alan güvenliği, ASELSAN tarafından geliştirilen "FacilityGuard" tesis güvenliği entegre çözümüyle sağlandı.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Otonom ve Elektrikli ENOCH: Savunma Sanayisinin Yeni Yıldızı
2
İzmir'de Ayakkabı Sektörüne Nitelikli İş Gücü Yetiştiren Mesleki Eğitim Merkezi Açıldı
3
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Turizmde Müşteri Sadakati Fiyat ve Kaliteyle Sağlanır
4
İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro'da İlk Gün
5
AB, Mısır Ekonomisine 1 Milyar Avro Destek Sağlayacak
6
Türkiye Merkez Bankası'nın Döviz Kurları
7
Ayvalık'ta Zeytin Hasadı Sezonu Başladı

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim