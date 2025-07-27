ASELSAN, IDEF 2025'in Alan Güvenliğini FacilityGuard ile Sağladı

ASELSAN’ın FacilityGuard Teknolojisi IDEF 2025'te Kullanıldı

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2025) alan güvenliği, ASELSAN tarafından geliştirilen FacilityGuard tesis güvenliği entegre çözümü ile sağlandı. Fuar süresince sahada aktif olarak kullanılan bu yerli ve milli sensörler, etkin bir güvenlik sağlamak amacıyla tasarlandı.

FacilityGuard, modern güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere üstün teknoloji ile donatılmıştır. Bu teknoloji, hem fuar katılımcıları hem de ziyaretçiler için güvenli bir ortam oluşturmayı hedeflemektedir. ASELSAN’ın bu yeniliği, savunma sanayisinde yerli üretimin önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Fuar boyunca, ASELSAN’ın uzman ekipleri tarafından aktif olarak yönetilen FacilityGuard, güvenliğin sürekliliğini sağladı. Böylece IDEF 2025, güvenli bir şekilde gerçekleştirildi.

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2025) alan güvenliği, ASELSAN tarafından geliştirilen "FacilityGuard" tesis güvenliği entegre çözümüyle sağlandı.

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2025) alan güvenliği, ASELSAN tarafından geliştirilen "FacilityGuard" tesis güvenliği entegre çözümüyle sağlandı.