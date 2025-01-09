2024'te Doğal Afetlerden 320 Milyar Dolar Kayıp: Hava Felaketleri Öne Çıktı

2024 yılında doğal afetler dünya genelinde 320 milyar dolarlık kayba neden oldu. Hava felaketleri, kayıpların %93'ünü oluşturdu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 15:27
2024'te Doğal Afetlerden 320 Milyar Dolar Kayıp: Hava Felaketleri Öne Çıktı

2024'te Gerçekleşen Maddi Kayıplar

2024 yılı, dünya genelinde seller, depremler, kasırgalar ve diğer doğal afetler nedeniyle 320 milyar dolarlık maddi hasar ile kapanıyor. Almanya merkezli reasürans şirketi Munich Re, yıllık doğal afet raporunu yayınladı. Bu raporda, geçen yıl doğal afetlerin neden olduğu toplam kayıpların 140 milyar doları sigortalı olmak üzere 320 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Ortalamanın Üzerinde Kayıplar

Munich Re yerbilimcileri, 2024 kayıplarının enflasyona göre düzeltilmiş aylık ortalaması ile oldukça yüksek olduğunu ifade etti. 30 yıllık kayıpların ortalaması 181 milyar dolar iken, 10 yıllık ortalamada bu rakam 236 milyar dolar seviyesindedir.

Raporda, "Sigortalı kayıplar açısından 2024, en pahalı üçüncü yıl oldu. Toplam kayıplar açısından bakıldığında ise, geçen yıl 1980'den beri maliyet sıralamasında beşinci sırada yer aldı." şeklinde bilgilere yer verildi.

Hava Felaketlerinin Etkisi

Geçen yıl doğal afetlerden kaynaklanan kayıpların %93'ü hava felaketleri nedeniyle meydana geldi. Bu durum, yaklaşık 11 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken, kayıp sayısının ortalama altında kalması dikkat çekti. ABD'yi eylül ve ekim aylarında vuran Helene ve Milton kasırgaları, yılın en yıkıcı felaketleri oldu. Helene, 16 milyar doları sigorta şirketleri tarafından karşılanacak şekilde 56 milyar dolarlık kayıp ile 2024'te en büyük zarara yol açtı.

İklim Değişikliği ve Hazırlık

Munich Re Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Blunck, bilimsel verilerin desteklediği gibi, iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha belirgin hale geldiğini belirterek, "Toplumların daha şiddetli hava felaketlerine hazırlanmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

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