Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Yükseliş Gösterdi

Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi Ekim 2024'te Yükseldi

Reel efektif döviz kuru endeksi, Ekim 2024’te Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazında 1,96 puan artarak 64,82 seviyesine ulaştı.

Bu verilere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ulaşıldı. 2003 yılı baz alınarak hesaplanan reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay bir önceki aya göre %3,12 artış gösterdi, Eylül 2024'teki değeri ise 62,86 olarak kaydedilmişti.

Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) bazında reel efektif döviz kuru endeksi 1,81 puan artarak 93,62 değerine yükseldi. Bu da 91,81 düzeyinden bir sıçrama anlamına geliyor.

Ekonomik göstergeler arasında Türk lirasının değeri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla TÜFE bazında 8,56 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 4,20 puan artış göstermiştir.