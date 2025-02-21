2024'te Türkiye Ekonomisi Yüzde 2,98 Büyüyecek

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistlerin analizleri, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)'nın 2024'ün 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,98 artış göstereceğini ortaya koydu.

Ekonomistlerin Büyüme Tahminleri

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu için düzenlediği anket, 11 ekonomist ile sonuçlandı. Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye ekonomisinin 2024 yılı 4. çeyreği için büyüme beklentileri yüzde 2,30 ile yüzde 4,70 arasında değişim gösterdi.

2024 ve 2025 Yılı Büyüme Beklentileri

Ekonomistlerin 2024 yılı için büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,12 olarak hesaplandı. Bu kapsamda tahminler arasında en düşük yüzde 2,90 ve en yüksek yüzde 3,60 yer aldı. Ayrıca, 2025 sonunayüzde 2,96 olarak belirlendi.

Öte yandan, Türkiye ekonomisi 2023'ün 4. çeyreğinde yüzde 4,6, 2024'ün 3. çeyreğinde ise yüzde 2,1 büyüme kaydetmişti.