2024'ün ilk zammı geldi: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Yılbaşı zamlarla birlikte geldi! yeni ücretler bugünden itibaren geçerli! Tüm detaylar haberimizde.

2024'ün ilk zammı geldi: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak
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Vatandaş yeni yıla zamlarla uyandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ YIL ZAMLARLA GELDİ

Yılbaşının ilk gününde vatandaşa zam haberleri peş peşe gelmeye başladı. 1 Ocak tarihinden itibaren köprü ve otoyol ücretlerinin güncellendiği öğrenildi. Ücretler bugünden itibaren geçerli olacak. Yapılan zamlar kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü en yüksek ücreti 110 TL, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 920 TL, 

köprü ve otoyol geçiş ücretleri arttı

Yavuz Sultan Selim geçiş ücreti 275 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 1.400 TL oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü en ucuz geçiş ücreti 6 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü en ucuz geçiş ücreti 25 TL, Osmangazi Köprüsü en ucuz geçiş ücreti 205 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti en az 75 TL olarak belirlendi. 

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