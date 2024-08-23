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2024 Yılı KOSGEB Destekleri Açıkladı

KOSGEB 2024 yılının ilk çağrısında 521 projeye toplam 715 milyon lira destek verecek.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 10:56
2024 Yılı KOSGEB Destekleri Açıkladı

KOSGEB 2024 İlk Çağrı Sonuçları Açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB İş Geliştirme Desteği'nin 2024 yılı ilk çağrı başvuruları sonuçlarının alındığını duyurdu. Bu çağrı kapsamında 521 projeye toplamda 715 milyon lira destek sağlanacağını belirtti.

Bakan Kacır’dan Destek Vurgusu

Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, KOSGEB'in Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) haricinde tüm girişimcileri desteklemeye devam edeceğini belirtti. "KOSGEB İş Geliştirme Desteği 2024 yılı ilk çağrı başvuruları sonuçlandı. 81 ilimizde KOSGEB sahada ve girişimcilerimizin daima yanında," şeklinde ifadelerde bulundu.

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